“Sembra tu stia per piangere”. Martina Stella, dopo il parto è già in forma strepitosa. Mostra a tutti il suo “regalo” più grande – FOTO

Martina Stella. La famosa attrice sta vivendo un momento magico della sua vita. Condivide la gioia con tutti i suoi fan attraverso dolci immagini rilasciate su Instagram

Nell’immaginario collettivo Martina Stella è ancora quella ragazzina di soli 16 anni che fatto vacillare le certezze del personaggio interpretato da Stefano Accorsi nell’acclamato film di Gabriele Muccino “L’ultimo bacio”. Correva l’anno 2001.

Ne è passata di acqua sotto i ponti e quella giovanissima star in erba è diventata oggi un’attrice affermata. Ha azzeccato sempre scelte lavorative adatte ed è una professionista riconosciuta nel suo settore. La maturazione è arrivata anche nella vita privata. Pur conservando la freschezza degli esordi, è proiettata verso un nuovo capitolo della sua esistenza e lo condivide con tutti i suoi fan attraverso i canali social.

Martina Stella: il nuovo membro della famiglia presentato sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Il prezzo da pagare per essere un personaggio molto conosciuto, si sa, è quello di vedere compromessa in parte la propria intimità.

Per questo motivo, sono note le storie d’amore che l’attrice Martina Stella ha avuto nel corso della sua vita. È stata compagna di personaggi celebri nel mondo dello sport, dell’imprenditoria e dello spettacolo come Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani.

Tuttavia, è con l’hair stylist Gabriele Gregorini, conosciuto sul set della fiction “Tutti pazzi per amore 3”, che ha compiuto uno dei passi più importanti, ossia diventare madre per la prima volta della piccola Ginevra.

Purtroppo la relazione non è durata e Martina Stella ha ritrovato speranza nell’amore tra le braccia di Andrea Manfredonia, procuratore calcistico, che ha sposato il 3 settembre 2016 e con il quale ha dato il benvenuto al suo secondogenito, Leonardo, nato lo scorso 5 novembre.

A poco meno di 2 mesi dal parto, Martina Stella è già in splendida forma. Lo si evince dagli scatti che lei stessa ha condiviso sui suoi canali social durante le attuali festività natalizie.

L’ultimo post, però, è il più suggestivo. Tiene tra le braccia il suo bimbo appena nato in due immagini di infinita tenerezza. Un utente le scrive: “Sembra tu stia per piangere”. La risposta è quanto più sincera: “Forse per la stanchezza e l’emozione”.