Ragazzo ucciso davanti casa a colpi d’arma da fuoco: indagano i carabinieri

Un ragazzo di 32 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti alla sua abitazione nella serata di ieri a Foggia. Indagini in corso.

Omicidio nella serata di ieri a Foggia, dove un ragazzo di 32 anni è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco davanti l’ingresso della sua abitazione. A lanciare l’allarme sarebbe stato un parente della vittima che, dopo aver ritrovato il corpo riverso al suolo, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per la vittima non c’era nulla da fare. Sul caso stanno indagando i carabinieri del capoluogo di provincia pugliese.

Raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco davanti alla sua abitazione. Sarebbe stato assassinato così Pietro Russo di 32 anni. L’omicidio si è consumato nella serata di ieri, martedì 28 dicembre, in via Lucera a Foggia.

La vittima, nota alle forze dell’ordine per alcuni precedenti penali, come riportano alcuni quotidiani locali e la redazione di Fanpage, pare fosse sola in casa in quel momento. Qui, davanti all’ingresso, sarebbe stata raggiunta dal suo assassino che avrebbe esploso diversi colpi di pistola alcuni dei quali lo hanno raggiunto. A rinvenire sull’asfalto il corpo sarebbe stato un parente del 32enne che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto, dopo la segnalazione sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno potuto solo appurare il decesso di Russo. Oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini sul caso per ricostruire la dinamica dei fatti e rintracciare il killer. I militari dell’Arma avrebbero recuperato almeno sette bossoli di pistola davanti alla casa della vittima.

Da quanto emerso sino ad ora, scrive Fanpage, gli inquirenti ipotizzano possa essersi trattato di un omicidio premeditato: il sicario avrebbe raggiunto Russo presso la sua abitazione quando quest’ultimo era solo in casa. Non è escluso che il 32enne conoscesse il suo assassino a cui avrebbe aperto la porta.

Maggiori dettagli potrebbero emergere dai filmati delle telecamere di sorveglianza poste in zona che i carabinieri avrebbero già acquisito e starebbero esaminando.