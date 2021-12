“Vite al Limite”. Non voleva sposare il suo fidanzato perché si vergognava del suo peso. Il cambiamento è stato pazzesco – FOTO

“Vite al Limite”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la storia di Alicia Kirgan

“Vite al limite” è una docu-serie in onda su Real Time che mostra il viaggio di persone affette da obesità patologica verso uno stile di vita più sano. Generalmente, si aggirano intorno a un peso di 300 kg, con gravi rischi per le proprie condizioni fisiche.

I pazienti sono tutti guidati dal famoso chirurgo bariatrico Younan Nowzaradan. Puntata dopo puntata, il medico valuta la situazione di ogni individuo e crea piani dietologici ed esercizi fisici personalizzati. I partecipanti hanno spesso accesso a consulenza psicologica e ognuno di loro viene monitorato da vicino mostrando in ciascun episodio il suo percorso della durata di un anno. Vi raccontiamo la storia di Alicia Kirgan.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Alicia Kirgan

Alicia Kirgan è una donna di 32 anni apparsa nel quarto episodio della sesta stagione di “Vite al limite”. Originaria di Madison, nello stato dell’Illinois, era arrivata un peso di 282 kg. La giovane donna era preoccupata che la sua dipendenza da cibo potesse ostacolare in modo significativo le relazioni della sua vita e che il fidanzato, un giovane di nome Tim Carter, l’avrebbe lasciata se le complicazioni di salute dovute al peso avessero avuto la meglio su di lei.

La sua ossessione nei confronti del cibo spazzatura risale a un’infanzia traumatica poiché è stata testimone dei continui problemi coniugali e scontri violenti tra i suoi genitori. Il padre, inoltre, ha lottato tutta la vita contro l’alcolismo. Per proteggere la piccola Alicia intervenne la nonna che decise di prendersi cura di lei in prima persona.

“Quando i miei genitori litigavano” – ha detto Alicia durante la puntata a lei dedicata – “mia nonna cercava di distrarmi con il gelato e ricordo che era qualcosa che mi faceva stare meglio. Così Lo zucchero è diventato la cura delle mie ferite”.

Con il passare del tempo le cose si sono ulteriormente intensificate. Alicia ha continuato a utilizzare il cibo come meccanismo di difesa. A soli 7 anni pesava già 80 kg. Il campanello d’allarme è scattato quando le è stato difficile sposare Tim perché si sentiva in ansia all’idea di stare di fronte a tanta gente a causa del suo aspetto fisico.

Alicia ha deciso di voltare pagina e di affidarsi alle cure del Dr. Nowzaradan. É stata in grado di superare i primi ostacoli e ha deciso di recarsi agli Houston per farsi visitare dal celebre medico. Ha perso i primi chili da sola e ha ricevuto approvazione per un intervento chirurgico di bypass gastrico.

Questa impressionante vittoria ha stupito sia Alicia che i telespettatori, ispirati dalla sua forte motivazione e dal supporto del suo partner e della sua famiglia. Al termine della trasmissione scopriamo che la donna ha perso un’ingente quantità di peso, arrivando 197 kg. Non ha interrotto il suo percorso e si è impegnata con con sessioni di fitness, seguendo una dieta sana. L’obiettivo è raggiungere obiettivi sempre più alti.

La sua favolosa trasformazione è evidente. Pubblica aggiornamenti su sui suoi canali social e le immagini che mostra svelano il suo incredibile cambiamento.