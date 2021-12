Calciomercato, le parole dell’ex attaccante della Juventus sul futuro di Insigne

Sebastian Giovinco, ha commentato il possibile trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto Fc, dove l’ex attaccante della Juventus ha militato per quattro stagioni.

Nelle ultime ore sta tenendo banco la questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. Per il capitano del Napoli, che non avrebbe ancora trovato un accordo con la società, si sarebbe fatta avanti il Toronto mettendo sul piatto un’offerta milionaria. Le indiscrezioni parlano di un Insigne tentato dalla proposta di approdare nella Major League Soccer. In merito si è espresso Sebastian Giovinco che ha vestito la maglia del Toronto dal 2015 al 2019.

Calciomercato, Giovinco: “Insigne al Toronto? Troverebbe una città bellissima, ma meno visibilità”

“A me sembra strano, ma qui sono tutti convinti che l’affare sia chiuso e lo aspettano per marzo”. Con queste parole, durante un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Sebastian Giovinco ha commentato il possibile passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto Fc.

Il club di Mls, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, difatti, avrebbe proposto all’entourage del capitano del Napoli un quinquennale da 11.5 milioni di euro a stagione a cui si aggiungerebbero anche 4,5 milioni di bonus legati a reti ed assist. Un’offerta allettante su cui il giocatore starebbe riflettendo, ma che non avrebbe ancora accettato. Il fantasista, accettando la proposta, si trasferirebbe negli States a giugno, quando scadrà il suo contratto con gli Azzurri, con i quali non sembra aver trovato un’intesa per un prolungamento.

In merito, Giovinco, al momento svincolato ma con un passato in Mls proprio con la maglia del Toronto, di cui è diventato il miglior marcatore, ha affermato che Insigne trasferendosi a Toronto troverebbe una città bellissima, sicuramente più vivibile, ma dove avrebbe, però, meno visibilità. “A livello professionale – ha spiegato Giovinco ai microfoni del Corriere dello Sport– devi mettere in conto di sparire dai radar. Io ho perso la Nazionale e la visibilità, ma se si è disposti a rinunciare a questo, è un’esperienza che consiglierei a tutti“.

L’ex attaccante della Juventus ha poi aggiunto di essersi trovato bene durante la sua avventura negli Usa, cosa che potrebbe accadere anche al capitano del Napoli, considerate le sue qualità in grado di fare la differenza.

Nonostante ciò, all’attaccante torinese sembra strano che Insigne possa lasciare su due piedi il Napoli, al momento in piena lotta per lo Scudetto. I partenopei sono, difatti, terzi in classifica a meno tre dal Milan e meno sette dall’Inter.