Calciomercato, il bomber tra i più prolifici della Serie A ha deciso di andare via!

Il bomber più prolifico degli ultimi tempi in Serie A ha preso la sua decisione! Non lo vedremo più con quella maglia.

Il calciomercato di Gennaio, cosiddetto ‘riparazione’ sta per aprire il sipario agli appassionati della Serie A Tim, nella speranza di vedere almeno un colpo messo a segno.

Tra le compagini con il più alto livello di esigenza per correre ai ripari abbiamo il Milan e subito dopo il Napoli di De Laurentiis. Le due società stanno iniziando a gettare le basi per sopperire alle pesanti assenze che si porterà dietro la competizione della Coppa d’Africa.

I rossoneri dovranno rinunciare a Kessiè, Bennacer e Ballo Tourè per almeno un mese e dunque urge intervenire con qualche acquisto oneroso per mantenere alto il tasso di qualità in rosa.

Discorso simile per gli azzurri, costretti a rinunciare all’ossatura principale dell’11 titolare. Da Koulibaly a Zambo Anguissa fino ad Oshimen e con Fabian Ruiz positivo al Covid-19 urgono almeno due acquisti di spessore

Calciomercato Serie A, il bomber lascia! Sarà libero di firmare dove vorrà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calcio Bresciano (@calciobresciano)

Leggi anche —> Serie A, strappa il sì del forte centrocampista lombardo: Atalanta beffata! Le cifre

Come dicevamo tra Milan e Napoli, l’esigenza di intervenire sul mercato è diventato un imperativo. Non sarà un’impresa facile arrivare ai grandi nomi, considerato che la finestra di mercato che si sta per aprire è intermedia e i tempi sono pressochè ristretti per imbastire lunghe trattative.

E allora perchè non guardare in casa e cercare di estrapolare dal cilindro la soluzione ‘tampone’ che farebbe al caso loro? In Serie A, la situazione Andrea Belotti ad esempio sta diventando un tormento senza fine per i tifosi granata.

Il “Gallo” è fermo ai box ormai da troppo tempo a causa degli infortuni. In più, se Cairo vorrà trattenerlo in Piemonte dovrà essere molto convincente dal punto di vista economico, in vista del rinnovo.

Rinnovo che secondo le ultime che apprendiamo dai maggiori quotidiani sportivi locali, non avverrà! Le richieste di Belotti vanno ben oltre i 3 milioni di euro l’anno, messi sul piatto dal numero uno granata.

Il silenzio del “Gallo” di fronte a tali richieste suona come un assordante campanello d’allarme in casa Toro. L’addio sembra dietro l’angolo per uno dei bomber più prolifici del campionato.

Maldini e Giuntoli sono gli osservati speciali in prima fila nel monitorare la situazione del bomber della Nazionale, fresco campione d’Europa.

Leggi anche —> Conference League, il sorteggio del nuovo torneo Uefa

Belotti non ha dato alcuna risposta e i lunghi silenzi negli spogliatoi fanno pensare che il 2022 sarà l’ultimo anno (fino a Giugno) di Andrea con la maglia granata.