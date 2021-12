Un nuovo clamoroso capitolo sconvolge la sesta edizione del GF Vip: è tensione tra Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Gravi le offese che fanno il giro del web

Coinvolte nell’ultimo chiacchierato episodio di una delle stagioni più emozionanti del “Grande Fratello Vip”, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge si riconfermano protagoniste assolute di questa sesta edizione.

Entrambe dotate di una forte personalità, la schiettezza che ha caratterizzato il loro percorso all’interno della casa trova inevitabili conseguenze. Mentre si parla dell’attesissima entrata nel reality di Delia Duran, prevista per la puntata del 3 gennaio, non mancano inediti risvolti.

La soprano, che più di una volta ha dimostrato di non avere filtri, si rivolge alla coinquilina con parole aspramente criticate dal web. Le gravi offese raccolgono l’indignazione di tutti, ma la risposta non si fa attendere.

GF Vip, Katia Ricciarelli: Soleil Sorge vittima di body shaming

Dopo la pesante caduta di stile in cui si è imbattuta Katia Ricciarelli tanto da far insorgere il web alla richiesta di un’immediata squalifica, si realizza un altro triste episodio all’interno della casa. Solo qualche settimana fa la battuta incriminata della soprano ha raccolto l’indignazione del web, che ha definito omofoba la frase rivolta a Biagio D’Anelli: “Ma è normale o è gay?“.

Questa volta l’accusa è di body shaming e la vittima coinvolta sarebbe Soleil Sorge, altra indiscussa protagonista della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”. Uno scambio di battute alle quali l’influencer non si è certa tirata indietro, mostrando ancora una volta il lato più determinato del suo carattere, che si esprime attraverso una sottile ironia.

Katia Ricciarelli si rivolge all’italo-americana criticandola sul piano estetico, in riferimento alla misura del suo seno: “Qui non c’è niente“. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne risponde aspramente all’offesa, contestando a sua volta la Soprano, e nello stesso tempo precisando un valore più importante: “Quando voi eravate in fila per il seno, io cercavo di ricevere un po’ più di cervello“.

Immancabile il seguito di Katia Ricciarelli: “Allora dovresti vantare un cervello grande così“, ricevendo la pronta risposta dell’influencer: “La taglia c’è, il problema è il contenuto. Io ho ottenuto la materia“.

Una stagione davvero ricca di emozioni e colpi di scena, ma anche di litigi senza esclusione di colpi per i partecipanti del seguitissimo reality.