Incidente in scooter: dichiarata la morte cerebrale di un ragazzo di soli 17 anni

Un incidente stradale in scooter, avvenuto martedì mattina a Monsano (Ancona) è costato la vita ad un ragazzo di soli 17 anni, di cui ieri è stata dichiarata la morte cerebrale.

È morto in ospedale dopo due giorni di agonia, il ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale nella mattinata di martedì a Monsano, in provincia di Ancona. L’adolescente insieme ad un amico, era in sella al suo scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un camion. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato i due giovani in ospedale, dove purtroppo ieri è stata dichiarata la morte cerebrale del 17enne. L’amico, invece, ha riportato lesioni non gravi.

Una vita spezzata a soli 17 anni in seguito ad un terribile incidente stradale. Questa la tragedia consumatasi a Monsano, comune in provincia di Ancona.

Il giovane, stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Resto del Carlino, nella mattinata di martedì 28 dicembre si trovava alla guida del suo scooter, su cui viaggiava anche un amico. Per ragioni ancora da determinare, il mezzo a due ruote si è scontrato con un camion all’altezza dell’incrocio tra via Puglie e via Romagna, nella zona industriale del paese. Un impatto violento che ha fatto finire sull’asfalto i due giovani.

Sul posto, chiamati dal conducente del camion, rimasto illeso, si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118 con a bordo l’equipe medica. I sanitari hanno prestato le prime cure ai due ragazzi e li hanno trasportati in ospedale: il 17enne al Torrette di Ancona e l’amico, rimasto ferito non gravemente, al nosocomio di Jesi. I medici hanno provato disperatamente a salvare la vita al giovane, ma ogni sforzo è risultato vano. Ieri, mercoledì 29 dicembre, è stata dichiarata la morte cerebrale: troppo gravi le lesioni riportate nel sinistro. I familiari, scrive Il Resto del Carlino, avrebbero intenzione di dare il proprio consenso per la donazione degli organi.

Sul drammatico incidente sono ancora in corso le indagini dei carabinieri che, giunti sul posto, si sono occupati di tutti i rilievi del caso per risalire alla dinamica e alle cause dello scontro.