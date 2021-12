La conduttrice ha scelto di trascorrere il compleanno nella sua terra natale accanto alla mamma e alla famiglia, le foto sono davvero emozionanti.

Ebbene sì, la ex di Salvini ma anche ex de “La prova del cuoco” il 27 dicembre ha compiuto 39 anni nonostante la sua estrema bellezza la faccia apparire molto più giovane della sua reale età anagrafica.

Elisa Isoardi ieri ha ricevuto migliaia di auguri da amici e perenti che le sono stati accanto in questi anni così intensi ma anche difficili per la sua carriera vista l’esclusione da ogni trasmissione televisiva sia in Rai che in Mediaset.

“Grazie a tutti per gli auguri e per l’immenso amore che mi regalate. Mi arriva dritto al cuore”. Questa la frase che Elisa ha inserito in una story Instagram corredata da un cuore rosso, subito dopo affiancato da una carrellata di foto che i fan le hanno inviato per festeggiare con lei il lieto evento. Ieri sera poi la grande festa con la sua famiglia, vediamo gli scatti pubblicati poche ore fa.

Elisa Isoardi festeggia alla grande, sorriso smagliante accanto alle persone più importanti

