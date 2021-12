Albergatore trovato morto nel suo hotel: a fare la drammatica scoperta alcuni amici

Un albergatore di 83 anni è stato trovato privo di vita ieri mattina all’interno del suo hotel di Fiuggi, comune in provincia di Frosinone. Sul posto i sanitari e la Polizia.

Lutto a Fiuggi, dove ieri mattina è stato trovato morto un noto albergatore di 83 anni. A fare la drammatica scoperta alcuni amici che, preoccupati per le mancate risposte al telefono dell’uomo, si sono recati presso la struttura ricettiva. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constare il decesso dell’anziano, e gli agenti della Polizia per gli accertamenti del caso.

Fiuggi, albergatore trovato morto nel suo hotel: stroncato da un malore improvviso

Stroncato da un malore all’interno del suo albergo. Sarebbe morto così Elio Martufi, 83enne titolare del noto hotel Broadway di Fiuggi, comune in provincia di Frosinone.

Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano Il Messaggero, ieri mattina, mercoledì 29 dicembre, alcuni amici dell’anziano, non riuscendo a mettersi in contatto con quest’ultimo da alcuni giorni, si sono recati presso l’albergo facendo la tragica scoperta. L’uomo era riverso sul pavimento ormai senza vita.

Immediatamente gli amici hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per Martufi era ormai troppo tardi. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Dai primi accertamenti, scrive la redazione de Il Messaggero, pare che la morte possa essere sopraggiunta almeno tre giorni prima del ritrovamento.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato del commissariato locale che hanno avviato gli accertamenti per determinare quanto accaduto. Da quanto emerso, l’83enne sarebbe deceduto per cause naturali: a stroncarlo, scrivono i colleghi de Il Messaggero, sarebbe stato un malore improvviso.

La drammatica notizia ha sconvolto l’intera comunità del comune in provincia di Frosinone, dove l’anziano era molto conosciuto anche per la sua attività di albergatore. Numerosi i messaggi di cordoglio, apparsi anche sui social network nelle ultime ore, per la famiglia di Martufi.