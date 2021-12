“Ballando”, Vito Coppola è un fuoco che brucia: “Quando ho baciato Arisa…” Confessione esclusiva

Il maestro di ballo di Arisa dopo la fine del programma dove hanno trionfato per la loro bravura, parla finalmente del rapporto che c’è tra di loro.

Il 18 dicembre hanno sollevato la coppa della vittoria che la stessa Milly Carlucci ha dato loro in segno di stima per il successo ottenuto in questa ultima edizione del programma danzante di Rai1.

Per Arisa e Vito Coppola, suo maestro di ballo, un successo inaspettato viste le premesse inziali e la poca sicurezza che la cantante aveva nelle sue capacità personali e fisiche. Tra di loro però si è subito instaurata una forte complicità ed empatia che il pubblico ha visto presente fin dalla prima esibizione sul palco.

Tra di loro anche un bacio appassionato proprio durante un ballo di coppia che non è passato in sordina ma ha insinuato nei fan della coppia e del programma il pensiero che tra di loro potesse esserci molto altro. Dopo alcune settimane finalmente Vito ha deciso di parlare e confessare quello che prova per Arisa.

Arisa tentatrice. Vito: “Il trasporto che ho avuto con lei è unico”

Intervistato da Fanpage, il ballerino ha confessato che l’inizio con la sua allieva non è stato facile perché lei si credeva grassa, poco atletica e scordonata. Aspetti che ben presto insieme hanno fatto crollare facendo acquisire alla cantante molta più sicurezza in se stessa.

Il bacio con Arisa? Vito ha ammesso che non era in programma: “Non lo sapevo prima, (…) sono una persona molto istintiva. In quel momento, ho fatto una presa e ho avvertito da parte di Arisa delle vibrazioni. L’ho guardata negli occhi, ho dimenticato il resto della coreografia e l’ho baciata”.

Il resto è storia, Vito l’ha afferrata e baciata, senza nessuna resistenza da parte di lei che è rimasta piacevolmente sorpresa dal gesto del suo partner. “È stato veramente un momento bellissimo” ha poi aggiunto il giovane che ha confessato anche essergli capitato di rado di avere una così forte complicità con una ballerina nei suoi vari anni come docente.

Per lui Arisa è una donna “energica, che lo ha stravolto e sconvolto”. Il futuro? Lei ha detto di volerci andare piano, mentre Vito si è sbilanciato un po’ di più e ha ingenuamente dichiarato che vuole viversi il momento: “In cosa si evolverà il nostro rapporto non lo sappiamo nemmeno noi. Quello che verrà verrà”. Sono in molti a tifare per loro.