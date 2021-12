Avete mai visto i figli di Alessandro Del Piero? Sono identici a lui – FOTO

Avete mai visto Tobias, Dorothea Sasha, i figli di Alessandro Del Piero? Sono davvero identici a lui.

Oggi scopriamo qualcosa di più dei figli di Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso. Uno di loro ha già deciso di seguire le orme del padre.

Avete mai visto Tobias, Dorothea e Sasha, i figli di Alessandro Del Piero?

Si chiamano Tobias, Dorothea e Sasha ed hanno rispettivamente 14, 12 ed 11 anni. Sono nati in Italia, ma vivono a Los Angeles dove i genitori hanno deciso di trasferirsi dopo l’addio di Del Piero al campionato italiano. “Immaginavamo che le sensazioni fossero altrettanto straordinarie, ma meno sconvolgenti della prima volta” ha raccontato il numero 10 in occasione della nascita del loro terzogenito. “Invece no, ogni volta è come se tutto fosse nuovo, improvviso, inatteso”.

Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso sono sposati dal 2005. A giudicare dalle foto pubblicate sui social i due sembrano molto uniti, anche se alcuni anni fa avevano iniziato a girare voci di una possibile rottura tra i due.

Una curiosità: Tobias Del Piero, il primo genito della coppia, è già una promessa del pallone. Il ragazzino gioca nella “Juventus Academy”, la divisione giovanile della squadra con base a Los Angeles. Basta controllare i suoi social per notare che ha davvero tutte le carte in regola per seguire le orme del padre!