Giulia Stabile e Sangiovanni beccati in flagrante: la FOTO che spiazza tutti

Giulia Stabile e Sangiovanni sono sempre più uniti: dopo la fine di Amici di Maria De Filippi, la loro storia d’amore procede a gonfie vele

Erano a malapena due ragazzini quando si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi, entrambi determinati a concentrarsi solo sulla danza, sul canto, sulla loro carriera senza concedersi alcuna distrazione. È stato inevitabile per Sangiovanni e Giulia Stabile innamorarsi l’uno dell’altro. Tutti dicevano che erano troppo giovani, che non sarebbe durata, invece a distanza di un anno eccoli qui: entrambi con una carriera che sta procedendo a gonfie vele e una storia d’amore che non potrebbe essere più bella di così.

Giulia Stabile e Sangiovanni, dopo Amici sono più innamorati che mai

Giulia e Sangiovanni sono entrambi concentrati sulle loro rispettive carriere: la Stabile è diventata una ballerina professionista ad Amici, lì dove tutto è cominciato. Sangiovanni, invece, sta riscuotendo un grandissimo successo con la musica, proprio come aveva sognato. Quando hanno del tempo libero, però, ne approfittano per stare l’uno con l’altro. Dopo le feste di Natale, si sono concessi dei bellissimi giorni insieme a Milano, dove sono stati pizzicati più complici e affiatati che mai.

Tra l’altro pare che i due stiano cercando una casa dove vivere insieme, proprio qualche giorno fa sono stati beccati insieme mentre erano alla ricerca del posto perfetto: così giovani e già pronti a compiere questo grande e inaspettato passo. Non hanno neanche vent’anni, ma sono entrambi molto impegnati con il loro lavoro e trovare un nido dove stare insieme sembra l’ideale per loro.

Intanto, Sangiovanni e Giulia hanno sconfitto tantissimi pregiudizi e dimostrato di amarsi davvero, e di non essersi messi insieme soltanto per andare avanti nel programma.