Charlene di Monaco, le condizioni di salute: arriva l’annuncio ufficiale

La casa reale ha aggiornato riguardo le condizioni di salute della principessa, consorte di Alberto di Monaco. La situazione è difficile.

La principessa Charlene è da qualche tempo molto malata. Combatte contro una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a subire tre lunghi interventi. L’ex nuotatrice, quando l’ha scoperto, è rimasta bloccata in Sudafrica e non ha potuto fare ritorno a Monaco da suo marito Alberto e dai figli.

La principessa durante il suo soggiorno in Sudafrica sarebbe stata vicino alla morte, per sei mesi non è riuscita a mangiare cibo solido e questo ha fortemente compromesso la sua salute.

A novembre, dopo diversi mesi, è riuscita a fare il suo ritorno a Monaco ma ha dovuto affidare i figli a persone a lei vicine che se ne sono occupate.

L’annuncio dalla casa reale: Charlene sta male

Il palazzo monegasco ha fatto chiarezza sulle condizioni di salute di Charlene, spiegando come si stia riprendendo “in modo soddisfacente e rassicurante”, anche se c’è ancora da attendere perché possa tornare in piene forze.

La moglie di Alberto di Monaco starebbe, dunque, sulla via del recupero seppure è da chiarire se oltre all’infezione contratta abbia subito altre conseguenze, come ad esempio le crisi nervose causate dall’assunzione dei farmaci.

La principessa attualmente è confinata in una clinica in Svizzera dove sta svolgendo le cure, sicuramente trascorrere le festività lontana dai propri cari è stato un’ulteriore colpo per la sua salute psicofisica. Charlene aveva dovuto rinunciare già alla festa di San Ranieri. Queste festività i suoi figli le hanno trascorse insieme a suo padre e alla sorella maggiore di lui, ù+.

Tuttavia sembrerebbe che il matrimonio con Alberto sia giunto, ormai, al capolinea tanto che le malelingue credono che la malattia della principessa sia stata frutto di una montatura.