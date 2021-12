“L’Eredità”, Flavio Insinna umiliato dal concorrente: “Ma non ti vergogni?”. La scena è imbarazzante

“L’Eredità”, Flavio Insinna umiliato dal concorrente Edoardo. La scena da poco andata in onda ha davvero dell’incredibile

Nello studio de “L’Eredità”, in concomitanza con l’arrivo delle feste, si respira un’aria ben più goliardica e distesa del solito. Flavio Insinna, come di consueto, non manca di dar vita a spassosi siparietti che coinvolgono i partecipanti. Quest’oggi, in apertura di puntata, il conduttore non ha mancato di stuzzicare la campionessa di giornata Caterina, la quale, purtroppo, non è riuscita a portarsi a casa il montepremi accumulato.

Durante l’appuntamento odierno, moltissimi sfidanti hanno tentato di soffiarle il posto. Uno di loro, in particolare, ha attirato le attenzioni del presentatore, che non si è lasciato scappare l’opportunità di sbeffeggiarlo. Ad un certo punto, ed in maniera decisamente sorprendente, il siparietto tra i due ha preso una piena inaspettata…

“L’Eredità”, Flavio Insinna umiliato dal concorrente: la scena è imbarazzante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio (@_ciaoegrazie_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Belen Rodriguez, la FOTO di quando aveva 14 anni. Rimarrete senza fiato…

Perfettamente in sintonia con lo spirito delle feste, Flavio Insinna, durante la puntata di questa sera, ha accolto i concorrenti de “L’Eredità” con un sorriso a dir poco contagioso. Il conduttore, che per prima ha salutato la campionessa in carica Caterina, ha svelato ai telespettatori un aneddoto che ancora nessuno conosceva su di lei. “Mi dicono che vuoi aprire un ristorante, ma in Finlandia“: questo il sogno nel cassetto della partecipante.

In seguito, Flavio ha sposato l’attenzione sugli sfidanti, che si sono fin da subito mostrati agguerriti e più che determinati a prendere il post di Caterina. Uno di loro, Edoardo, si è reso protagonista di un siparietto a dir poco clamoroso. “Studio Scienze della formazione a Macerata, vorrei diventare maestro di scuola elementare“, ha raccontato il concorrente, di fronte ad un Flavio Insinna che sembrava distratto da ben altro.

“Qui c’è scritto che hai 19 anni… e non ti vergogni?“, l’ha apostrofato il conduttore, con il suo solito tono goliardico. “Perdonami, faccio il paragone…“, ha proseguito Insinna, sottolineando ironicamente la mostruosa differenza d’età che lo separava dal concorrente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Pomeriggio 5”, il noto personaggio lo ha confessato in diretta: “Ho rischiato di morire”

Ancora una volta, il presentatore è riuscito a far vivere al pubblico dei momenti di puro divertimento. Una dote, quella di Flavio, che non manca di tenere incollati alla tv migliaia di telespettatori.