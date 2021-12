Eleonora Daniele sbotta di nuovo in diretta e rompe il silenzio su uno degli argomenti più attuali di sempre, ecco cosa è successo

Eleonora Daniele è tornata con un’altra puntata di “Storie italiane” e come ad ogni appuntamento ha portato a galla alcuni argomenti molto importanti che spesso sono considerati tabù della società.

Mercoledì 29 dicembre ha affrontato il tema riguardo alle Baby gang che diventano sempre più presenti sul territorio e fanno preoccupare molte famiglie italiane. In diretta, in collegamento, la conduttrice ha intervistato il padre di una bulla e la madre di una vittima i quali insieme hanno lanciato un appello ai loro figli e ad altri genitori che si trovano nella stessa situazione.

Eleonora Daniele, il suo messaggio non passa inosservato

Eleonora Daniele nel corso della conduzione si è lasciata andare e riguardo alle baby gang ha rotto il silenzio ed ha detto la sua. Sembra che alcuni ragazzi che fanno parte di questi gruppi non perdano occasione di fare gesti e pubblicare storie su Instagram contro gli inviati di “Storie italiane”.

A tal proposito la conduttrice ha affermato: “Vediamo queste belle immagini, di dove ci prendono a gestacci – continua – guardate che non è che uno si fa intimidire perché fanno i gestacci alla tv e alle persone. Perché loro fanno tutto questo alle istituzioni, questi gesti sono contro le istituzioni”.

La domanda che sorge alla Daniele riguarda il futuro di questi ragazzi che attualmente si sentono impuniti, ma che adulti saranno un domani? Le Baby Gang si stanno diffondendo giorno dopo giorno in molte città italiane e secondo la conduttrice è necessario intervenire subito.

In diretta c’è chi ha affermato che anche i genitori e le scuole devono iniziare a prendere provvedimenti al riguardo. Il fenomeno delle Baby Gang si fa sempre più vivo ed è fondamentale capire come procedere per limitarlo.