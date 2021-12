Alba Parietti è una visione, abito scollato e seno in primo piano: la FOTO di 20 anni fa è un cimelio per i fan

La showgirl ha pubblicato un nuovo scatto direttamente dal suo repertorio di vecchie foto private, un vero salto nei ricordi per molti.

Classe 1961 ma ancora una bellezza che fa sognare milioni di italiani che l’hanno conosciuta fin da giovanissima esordiente sul palco del “Bagaglino”.

Alba Parietti negli anni ha continuato a partecipare a trasmissioni Mediaset come opinionista molto quotata anche se poi sempre più gradatamente ha scelto di allontanarsi dalle scene per portare avanti la sua vita privata fatta di famiglia e affetti personali.

Non possiamo negare che la showgirl sia molto nostalgica dei bei tempi andati e molto spesso condivide con i follower scatti del suo passato in cui era l’oggetto del desiderio di fan appassionati e registi. Vediamo cos’ha pubblicato ieri.

Alba Parietti sblocca un ricordo, le femministe però la aggrediscono

L’ultima foto pubblicata risale e 20 anni fa, Alba era a New York assieme a Cesare Paciotti, ma nell’immagine si nota anche un Oliver Stone, il celebre regista di “Wall Street” e “Assassini”, che ha lo sguardo puntato sul suo décolleté vertiginoso.

Alba indossava un tubino nero super aderente con profonda scollatura frontale coperta solo da una velo di tulle sottile che svela quel tanto necessario per catturare l’attenzione.

“Beh avere le tette attenzionate da un premio Oscar e uomo affascinante come lui…obbiettivamente fa la differenza. Era semplicemente simpatico e galante 😂😂😘si può ancora dire o è politicamente scorretto, sia avere le tette, che farsela guardare senza sdegnarsi? (…)”.

Alba prosegue nella descrizione in didascalia al post e spiega che non sono le parole a fare male sono solo le intenzioni di chi ci sta accanto. Con questo pensiero ha però scatenato le ire funeste di moltissime donne sue follower da anni che non hanno trattenuto i messaggi di sdegno.

“Avrei preferito avere altro da fare attenzionare, in ogni caso ognuno espone ciò che vuol fare emergere di sé”, “Se te le guarda uno famoso e che può farti far carriera è ok, se lo fa il camionista è inaccettabile e denunciabile, quanta ipocrisia”. E ancora: “Quando si guardano le tette l’intenzione è sempre quella”. Replicherà Alba a questi attacchi?