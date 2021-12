Veronica Gentili: sguardo fiero, ripresa dal basso e mano sul fianco. La temperatura è rovente ed i fan esplodono

Bella, preparate e intraprendente Veronica Gentili sta conquistando sempre di più il cuore dei telespettatori italiani. Con il suo “Controcorrente” ha il favore del pubblico televisivo ma anche quello dei social con un profilo Instagram che diventa sempre più importante.

E tra le tante voci che arrivano dal web, la giornalista Mediaset incassa anche il favore di un personaggio conosciutissimo, Adriano Celentano. Il Molleggiato, infatti, si è scagliato contro i talk show ed i giornalisti che non danno spazio a tutti, primo Enrico Mentana che ha deciso di non ospitare chi non è a favore del vaccino.

Veronica Gentili, invece, a più riprese, è citata come colei che dà voce a tutti senza avere un parere e una tesi prefissata. E certamente di questo la giornalista ne sarà stata contenta.

Veronica Gentili in studio: outfit che mette in difficoltà

Veronica Gentili non si ferma un attino, nemmeno nel corso delle vacanze e continua la sua trasmissione. Tra tanto lavoro e preparazione per i temi di attualità, un occhio va sempre anche al look da scegliere per andare in onda.

I suoi outfit sono sempre molto apprezzati tra camice di seta, tailleur, tacchi alti e abiti che definiscono in maniera accattivante ma mai volgare la sua meravigliosa silhouette. Dismessi i panni più chic e fini, la bella giornalista ha trascorso il Natale con un look più easy, minigonna, t-shirt e stivali bassi, ma è bastato tornare in studio per dare il meglio di sé “racchiusa” in un abito da favola.

Aspettando la fine dell’anno, Veronica ha indossato un abito in maglia color cipria. Di profilo, come è sua abitudine ormai prima di andare in onda, il selfie per mostrare l’outfit e poi via verso la diretta.

L’inquadratura di profilo accentua il fisico ma anche il suo lato A che, ripreso dal basso, sembra ancora più imperioso. Sguardo fiero, mano sul fianco ed un abito che per lei sembra una seconda pelle.

La temperatura aumenta su Instagram e davanti a questa visione si inizia a sudare. La Gentili conquista ancora una volta i suoi fan e tra i tanti commenti spicca un: “Sempre più b**a”.