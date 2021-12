La magnifica ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ ha postato di nuovo: le sue foto dovrebbero essere illegali…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Mazza 🌈 (@benedettamazza)

Ecco il post di cui ormai parla tutta Italia…

La prima immagine che compare è un selfie, scattato a Milano: nella foto Benedetta appoggia la testa alla mano, guarda l’obbiettivo della fotocamera ed assume un’espressione abbastanza seria… che meraviglia!

Nella didascalia del post la favolosa ex gieffina ha scritto: “Questo è uno dei miei cappelli preferiti…”. E ancora: “Mia mamma lo indossava esattamente quando aveva la mia stessa età e, siccome io volevo essere bella come lei, ne aveva fatto fare uno per me che fosse identico al suo”.

Non c’è dubbio: nessuno riesce a toglierle gli occhi di dosso!

Vediamo, dunque, il secondo scatto che compare nel post… Non crederete ai vostri occhi!

Benedetta Mazza, un’esplosione di piacere per chi la guarda: fan in estasi! La FOTO che non ti aspetti…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Colpo di scena a “L’Eredità”. Flavio Insinna è sconcertato: “Non era mai accaduto prima d’ora”

La strepitosa fashion blogger italiana è un vero schianto: nell’immagine riportata sopra, vediamo il secondo scatto del suo ultimo IG post.

Nella foto Benedetta posa in piedi, appoggiata ad un muro di mattoni, mentre chiude gli occhi, alza la testa e accenna un sorriso: la famosa trentaduenne è bella come il sole!

La fantastica conduttrice televisiva indossa una felpa nera ed un morbido cappotto color ghiaccio, abbinato ai pantaloni: la presentatrice detta le leggi della moda!

Il post ha avuto un boom di mi piace e commenti, tra i quali si leggono moltissimi complimenti e apprezzamenti, ad esempio: “Sei la più bella del mondo”; “Benny sei veramente incantevole… sia in fatto di bellezza, che come persona”; “Sei una meraviglia tesoro” oppure “Sempre splendida Benny”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Alberto Angela, mette ko Michelle Hunziker: tra i due accade l’inaspettato

Una cosa è certa: nessuno ha mai visto tanta bellezza in un solo post!