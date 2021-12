Elenoire Casalegno conquista le attenzioni dei followers con uno scatto da paura: il micro top scopre i lati bollenti.

Elenoire Casalegno, con la sua bellezza sconfinata e con la sua estrema simpatia, ha da sempre fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Conduttrice, attrice e showgirl, la nativa di Savona sta conquistando anche il mondo dei social network a suon di scatti prorompenti in cui mostra anche i lati più bollenti del suo corpo da urlo.

La classe 1976, nonostante gli anni che passano, vanta un fisico da fare invidia alle ventenni. Questa sera, la Casalegno ha deciso di bloccare letteralmente il web condividendo una fotografia intrigante. In tenuta d’allenamento, Elenoire è una bomba seducente: il suo addome così scolpito lascia tutti senza parole.

Elenoire Casalegno, il micro top scopre i lati bollenti: allenamento da sogno!

Tutti dovrebbero avere la grinta e la voglia che ha la splendida Elenoire Casalegno. In queste giornate in cui si esagera a tavola, tra Cenoni e pranzi infiniti, la conduttrice ha deciso di dare l’esempio allenandosi con forza e rigore. Il problema è, tuttavia, che la 45enne ha un fisico praticamente perfetto.

“Ho proprio voglia di allenarmi…ah,sicuro! Però, il panettone, il pandoro, e il torrone, e pure le dragee, si fanno sentire”, ha scritto in didascalia svelando i suoi eccessi di questi giorni. La nativa di Savona indossa un micro top spaziale che scopre completamente il ventre. Anche leggins strettissimi per la Casalegno, con una parte degli slip in mostra che manda in estasi la platea.

“Splendore di donna..pochissime come te”, “Ma sei stupenda”, “Sei uno spettacolo”: questi sono soltanto alcuni dei tantissimi commenti apparsi sotto al post. Il contenuto ha inoltre raccolto 14.900 likes.