Michelle Hunziker parla del suo dolore più grande: “Ho deciso di lasciare tutto”

La conduttrice svizzera ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita: “Tra Eros e loro ho scelto loro”.

Siamo abituati a conoscere Michelle Hunziker con il suo sorriso contagioso e quell’ironia che la contraddistingue tanto che risulta difficile immaginarla nella situazione peggiore che si è trovata a vivere.

Si tratta degli inizi della sua carriera quando era ancora sposata con il cantautore romano Eros Ramazzotti e aveva già la suo primogenita Aurora.

Ad un tratto si è trovata spalle al muro, vittima di una setta che l’ha portata via da tutti i suoi affetti più grandi tra cui sua madre che non ha visto per ben quattro anni.

Michelle Hunziker e quell’evento che le ha segnato la vita

E’ stato proprio questo legame con la setta che l’aveva plagiata, a porre fine al suo matrimonio con Eros Ramazzotti. All’epoca giravano diverse voci circa la fine del matrimonio del cantante con la showgirl ma la verità è stata svelata dopo anni.

“Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro”, questo è quanto ha rivelato la conduttrice nel corso di un’intervista nel salotto di ”Verissimo”, ai microfoni di Silvia Toffanin.

“Sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene. Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze”, ha proseguito la showgirl.

E infine ha concluso: “Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni”.

Un momento doloroso che per fortuna è riuscita a superare riprendendo in mano la sua vita e abbandonando la setta che le ha causato il dolore più grande. Successivamente ha ritrovato la felicità accanto a Tomaso Trussardi, costruendosi una nuova famiglia.