Scoperchiato il passato delle concorrenti del “GF Vip”: escono gli scheletri dall’armadio ed una storia assurda

Non si può mai stare tranquilli quando si parla di “Grande Fratello Vip”. Di notizie ne spuntano come i funghi e non sempre piacevoli. Questa volta tirate nel vortice dello scandalo sono le sorelle Selassié che sono entrate nel reality di Canale5 vantando il titolo di Principesse d’Etiopia.

Ma proprio per la loro esposizione mediatica le principesse si ritrovano a fare i conti con alcuni scheletri nell’armadio. Uno tra tutti quello che riguarda la loro famiglia e soprattutto il padre, Giulio Bissari alias Aklile Berhan Makkonen Hailé Salassié che per via della sua presunta discendenza di sangue blu ha dato modo alle sue figlie di partecipare al programma di Alfonso Signorini.

Sul settimanale Oggi c’è una donna che ha mosso delle accuse pesanti nei confronti dell’uomo che non avrebbe un passato poi così pulito, tirando in ballo anche l’ex premier Silvio Berlusconi.

“GF Vip”, scoperchiato il passato: ora è tutto chiaro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

È Carlotta Tedeschi che al settimanale Oggi rivela che suo padre, Roberto Tedeschi, ex amministratore delegato del Gruppo Holiday, è stato truffato da Giulio Bissiri per circa due anni, a partire dal 1998, che lo ha convinto a consegnarli, “dal nostro conto – dice la figlia – dieci milioni di lire alla volta”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Fantasmagoriche!!!” Valentina Vignali, il selfie allo specchio non oscura alcun dettaglio: semplicemente pazzesca – FOTO

Queste laute somme servivano “a finanziare le attività di Bissiri, che diceva di essere discendente del Negus Hailé Selassiè, e poter così incassare le cedole di un immenso tesoro in titoli tedeschi, appartenuto al defunto imperatore”.

Molti, secondo il settimanale, i nomi noti che sono caduti nella trappola del padre delle sorelle Salassié: da Franco Lazzarini della Ital Brokers di Genova e Gianni Perissinotto, amministratore delegato delle Assicurazioni Generali.

Insomma non sprovveduti ma uomini di una certa esperienza. E come ha ricostruito Oggi, nelle mire di Bissiri c’era anche un altro grande nome: Silvio Berlusconi. L’uomo infatti, racconta il settimanale, ha fatto di tutto per incontrarlo, persino partecipare ad una cena di Gala a Roma proprio quando Berlusconi era premier.

Il leader di Forza Italia era attesissimo quella sera, Bissiri si era informato su tutto e quando all’ultimo il Cavaliere diede forfait all’evento “Selassié non la prese bene – si legge sulle colonne di Oggi – Era furioso, si alzò e lasciò la cena con il suo variopinto seguito senza neppure salutare”. Queste le parole del professor Corrado Maria Daclon, segretario generale della Fondazione Italia Usa che aveva organizzato l’evento e che al settimanale ha raccontato tutto l’accaduto di quella sera.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Aurora Ramazzotti e il dolore più grande che ha subito: “Ho perso gli equilibri”

Bissiri fece pervenire “vigorose proteste da parte del suo staff per l’assenza di Berlusconi, e una richiesta neppure troppo velata di riavere l’importo versato per la cena”.