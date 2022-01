Carlo Conti, l’ex fidanzata famosa svela l’inconfessabile retroscena: “L’ho lasciato, era diventato..”

Carlo Conti, l’ex fidanzata famosa svela l’inconfessabile retroscena che lo riguarda: “L’ho lasciato io, era diventato…”. Colpo di scena clamoroso

Il presentatore più amato della televisione italiana è noto anche per essere una persona estremamente riservata, specie se si tratta della sua vita privata. Per tale motivo, quando Carlo Conti è convolato a nozze con Francesca Vaccaro nel lontano 2012, le nozze tra i due non destarono molto scalpore. Il conduttore di “Tale e Quale Show”, che assieme alla moglie ha avuto il suo unico figlio Matteo, ha sempre preferito mantenere tali le questioni private.

Eppure, una sua vecchia relazione era cominciata proprio sotto i riflettori, motivo per il quale tutti i giornali, per un lungo periodo di tempo, ne avevano parlato. Il riferimento è alla liaison tra Carlo e Roberta Morise, ex professoressa de “L’Eredità”. La modella, solamente di recente, ha confessato apertamente che cosa l’ha portata ad allontanarsi da Conti. Rimarrete senza fiato…

L’amato conduttore di “Tale e Quale Show”, classe 1961, ha avuto un’intensa e passionale relazione con l’ormai ex collega Roberta Morise, che ha ricoperto il ruolo di valletta a “L’Eredità”. Quest’ultima, classe 1986, all’epoca aveva ben 25 anni meno del presentatore. Era stata proprio la Morise, all’interno di una vecchia intervista, a specificare le motivazioni che l’avevano portata ad una rottura definitiva e insanabile con Carlo.

“L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, tra noi si era creato quasi un rapporto padre-figlia“: queste le motivazioni addotte da Roberta. A far cessare il fuoco che alimentava la relazione, ovviamente, contribuirono anche gli anni di differenza tra i due. “La passione pian piano era sfumata” – aveva proseguito la Morise – “Sarà stata anche colpa della differenza d’età“. Eppure, nonostante la fine della storia d’amore, la modella non aveva nascosto di serbare un bellissimo ricordo di Carlo.

“C’è una stima reciproca che è rimasta immutata“, aveva chiosato l’ex professoressa de “L’Eredità”, lasciando trapelare tutta la propria ammirazione nei riguardi del celebre conduttore.