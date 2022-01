I Ferragnez sono risultati positivi al Covid19. Le condizioni di Fedez peggiorano, adesso non sente più nè odori nè sapori

La coppia più famosa d’Italia e di Instagram ha trascorso le feste chiusa in casa a causa del covid. Chiara Ferragni e Fedez sono infatti risultati entrambi positivi al coronavirus e sono stati quindi costretti a rinunciare ai programmi per le loro vacanze natalizie fuori porta e a rassegnarsi invece a delle feste casalinghe. Chiara e Federico sono rimasti a casa insieme ai loro bambini Leone e la piccola Vittoria. Fortunatamente i piccoli sono sempre risultati negativi ai tamponi.

Chiara Ferragni e Fedez positivi al covid, peggiora la sua condizione di lui

I due avevano annunciato diversi giorni fa, tramite Instagram, di essere risultati positivi a diversi tamponi molecolari ma di non avere nessun tipo di sintomo e di stare quindi bene, l’unica preoccupazione, avevano dichiarato, era la possibilità di poter contagiare i due bambini. Questo per fortuna non è mai accaduto e i due genitori continuano ad aggiornare quotidianamente i fans preoccupati, sul loro stato di salute. Tramite stories e post, i Ferragnez mostrano al pubblico le loro giornate tipo adesso che sono in quarantena e come si devono organizzare per poter comunque accudire Leone e Vittoria. Nelle stories di ieri, relative al cenone di capodanno, c’è stato però un colpo di scena. Federico infatti accingendosi ad assaggiare il cibo della cena di capodanno ha fatto una scoperta per niente piacevole! Fedez non sente più nè sapori nè odori. Una scoperta agghiacciante per il cantante che su Instagram si è mostrato disperato a causa della scoperta. Il rapper insieme alla moglie, ha fatto vari tentativi per testare il suo gusto e il suo olfatto ma nulla da fare: non sente più niente. Dopo un primo momento di sconforto, è tornato però il Fedez di sempre e ha pubblicato su Ig molti video in cui con autoironia cercava di sdrammatizzare la situazione.

La coppia continuerà a tenere i propri fans aggiornati tramite social. Non resta quindi che sperare bene per la famiglia Lucia-Ferragni.