“Ho deciso di farlo”, Michelle Hunziker lo annuncia sui social. La decisione presa è straziante

Michelle Hunziker ha recentemente comunicato una notizia devastante ai suoi followers: le parole testimoniano il suo stato d’animo

Michelle Hunziker, come moltissimi altri vip dello spettacolo, ha deciso di trascorrere le vacanze natalizie presso una località di montagna. Stando agli scatti che stanno costellando la sua pagina Instagram, la conduttrice svizzera si trova in Val Badia, dove non manca di cimentarsi in una serie di attività sulla neve. Con lei, l’amica di una vita Serena Autieri.

Le due donne, complice l’atmosfera di festa del 1 gennaio, hanno deciso di gettarsi in un’impresa a dir poco assurda. La stessa Michelle, nel comunicare la notizia, è apparsa a dir poco sconvolta: “Rido per non piangere“. Il suo stato d’animo era la testimonianza delle fatiche a cui la conduttrice è dovuta andare incontro….

Quest’oggi, primo giorno del 2022, Michelle Hunziker ha comunicato ai followers una sconvolgente decisione, che la conduttrice sembrerebbe non aver affatto preso a cuor leggero. “Ho deciso di fare una nuova esperienza, mi sto dirigendo ad arrampicarmi sulla montagna con le pelli sintetiche“: questo l’annuncio della conduttrice, la cui forza di volontà non conosce ostacoli.

Un’impresa che si è rivelata tanto faticosa quanto emozionante. La Hunziker, tramite le stories di Instagram, ha documentato i panorami mozzafiato da lei ammirati in Val Badia, affiancata dall’inseparabile amica Serena Autieri, che l’ha seguita nell’impresa.

Una sessione di attività motoria non da poco per Michelle, che non ha mancato di palesare la fatica dell’arrampicata: “Rido per non piangere“. Fortunatamente, al termine dell’intensa camminata, la presentatrice si è potuta godere un sostanzioso pranzo all’interno di un rifugio della Val Badia.

La conduttrice, a cui l’entusiasmo non sembra mai venir meno, riceve frequentemente i complimenti e le lodi dei fan. “Ti adoro Mich“, “La più bella di tutte“: questi gli apprezzamenti apparsi sotto all’ultimo post della svizzera, pubblicato tre giorni fa.