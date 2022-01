“Le FOTO che adoro di più” Aurora Ramazzotti in spiaggia incanta tutti: il micro bikini si perde tra i centimetri di pelle nuda

Aurora Ramazzotti stupisce ancora. La splendida influencer si gode le sue vacanze in assoluto relax, slacciando il bikini per la gioia del web.

Continuano le giornate bollenti di Aurora Ramazzotti, la splendida figlia d’arte ed oggi affermata influencer. Già ne avevamo parlato nei scorsi giorni della vacanza che la giovane si sta godendo: posti caldi, temperature estive e bikini da sogno. Il tramonto postato su Instagram aveva già mandato in visibilio il web.

“Il panettone” avevano soprannominato il fondoschiena in risalto, perfetto nelle sue rotondità. Ed oggi cos’altro ci ha riservato Aurora? Scatti bellissimi che ancora la immortalano in costume, lasciando intravedere parti del corpo fonte di pulsioni erotiche. Il web è andato in tilt, lei è semplicemente sublime.

Aurora Ramazzotti, le foto in costume tolgono il fiato: aperture dove me te le aspetti

Per saperne di più, vai su Successivo