Federica Panicucci ha condiviso alcuni scatti in cui indossa uno dei vestiti sfoggiati nella serata di ieri: la conduttrice si gira e…

Federica Panicucci ha avuto il compito arduo di condurre ‘Capodanno in Musica’, show di Canale 5 con ospiti e cantanti. Nonostante i forfait dell’ultimo minuto, con artisti importanti come Pio e Amedeo che sono in quarantena causa Covid, la trasmissione ha tenuto incollati poco più di 3 milioni di telespettatori, con il 16,7% di share.

Numeri buoni, ma che impallidiscono davanti al confronto con ‘L’anno che verrà’ di Rai 1: Amadeus ha fatto il botto e la trasmissione è stata vista da 6.453.000 telespettatori. Tralasciando ciò, la Panicucci ha deliziato i suoi ammiratori sfoggiando outfit da principessa sul palco del teatro Petruzzelli di Bari. A 54 anni suonati, la nativa di Cecina è ancora una donna di grande fascino e ha un fisico da fare invidia alle ventenni. Questa sera, Federica ha deliziato anche il popolo del web pubblicando uno scatto favoloso su Instagram.

Federica Panicucci si gira e fa sognare: outfit da applausi

“È stata una serata meravigliosa! Grazie e buon anno a tutti!! Un grazie speciale a @antoniorivamilano che con i suoi abiti ha reso questa notte ancora più magica”: Federica è ancora al settimo cielo e queste sono le sue parole riportate in didascalia. L’abito di colore rosso è davvero strepitoso e mette in risalto il suo fisico da dieci e lode.

La Panicucci, nello scatto condiviso su Instagram, decide di girarsi e regala una visuale da brividi del suo didietro mostruoso. Scorrendo la serie di foto, si vedono anche le sue gambe spaziali. La classe 1967 ha sulle labbra un rossetto meraviglioso che risalta le sue irresistibili labbra e si abbina perfettamente al vestito.

Questo rosso non è stato l’unico vestito indossato dalla conduttrice: nel corso della serata, ci sono stati diversi cambi d’abito.