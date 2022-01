Pippo Baudo e Katia Ricciarelli: chi sono gli altri amori della celebre ex coppia dello spettacolo italiano

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli hanno formato una coppia seguitissima del mondo dello spettacolo. Purtroppo l’unione non è durata. Quali sono stati i loro altri grandi amori

La partecipazione di Katia Ricciarelli durante l’attuale edizione del reality “Grande Fratello Vip” (in onda su Canale 5) ha riacceso i riflettori sul suo passato, in particolare sulla storia d’amore che ha avuto con il famoso presentatore siciliano, “padre” della televisione italiana, Pippo Baudo.

La celebre soprano non ha mai perso occasione di professare il suo affetto e la sua stima nei confronti dell’ex marito, nonostante la fine della loro unione che risale ormai al 2004. I due si sposarono nel 1986, giorno del 40° compleanno della Ricciarelli. Come di consuetudine, i concorrenti del “Grande Fratello Vip” vengono sorpresi di tanto in tanto dalla visita di persone significative della loro vita. In molti sperano ancora che sia proprio Pippo Baudo a varcare per lei la soglia della casa più spiata d’Italia.

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli: tutti i loro amori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑲𝒂𝒕𝒊𝒂 𝑹𝒊𝒄𝒄𝒊𝒂𝒓𝒆𝒍𝒍𝒊 New INSTA (@katiaricciarellireal)

Poco o niente si sa della vita sentimentale di Pippo Baudo e Katia Ricciarelli dopo la fine del loro amore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Fantasmagoriche!!!” Valentina Vignali, il selfie allo specchio non oscura alcun dettaglio: semplicemente pazzesca – FOTO

Tuttavia, entrambi hanno avuto relazioni importanti prima del loro incontro. Katia Ricciarelli è stata compagna del tenore di fama mondiale José Carreras per ben 13 anni. “Mi sono innamorata di José per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera’ ” – rivelò in una puntata di “Io contro te” di Pierluigi Diaco – “con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui”.

Il loro rapporto terminò per l’indecisione di Carreras di fare il “grande passo”; Katia Ricciarelli si era stancata, infatti, di essere un’eterna fidanzata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Fedez e Chiara Ferragni annunciano la positività: “I bambini invece…” – VIDEO

Pippo Baudo, invece, è stato sposato con Angela Lippi, madre di sua figlia Tiziana (1970). Da una relazione precedente con Mirella Adinolfi è nato suo figlio Alessandro nel 1962, ma riconosciuto legalmente solo nel 1996. Da Tiziana ha avuto i nipoti Nicholas e Nicole; da Alessandro invece è nato Sean che a sua volta l’ho arreso bisnonno nel 2010.

Pippo Baudo è stato, inoltre, compagno della cantante Alida Chelli (ex moglie di Walter Chiari) e brevemente anche dell’attrice Adriana Russo.