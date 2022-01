Ansia di scoprire qualcosa in più sui genitori e sulla famiglia del cantante Sangiovanni? Un ultimo scatto alla “Peter Pan” sarà un buon inizio per colmare le curiosità dei suoi fan.

Ad una settimana dal diciannovesimo compleanno dell’amatissimo cantante di origini vicentine, Sangiovanni, farà in modo che alcune curiosità riguardanti i membri della sua famiglia possano iniziare a venire allo scoperto.

Nonostante l’artista canoro sia ad oggi una delle personalità più seguite della penisola, egli pare abbia sempre preferito mantenere un certo riservo per quel che riguarda la vita suoi genitori. Eppure, con un pubblico così vasto, potrebbe risultare difficile non esaudire, seppur in piccola parte, il desiderio dei suoi fan di scoprire qualcosa in più.

Sangiovanni, chi sono la mamma e il papà? Curiosità su famiglia e genitori: nell’ultima FOTO come Peter Pan

Un’iniziale parentesi di approfondimento sarà perciò riservata alle persone che hanno da sempre creduto alla realizzazione del suo sogno. I suoi genitori. La mamma ed il papà dell’ex talentuoso allievo di “Amici – di Maria De Filippi“, nonché autore del suo brano più recente, realizzato al fianco dell’amica dai tempi del liceo e collega Madame, di “Se ti perdi nel buio“, verranno svelati man mano. E grazie, per lo più, ad alcuni indizi lasciati appositamente da uno dei riconosciuti simboli di questa nuova ed entusiasmante generazione.

Uno degli scatti più recenti, pubblicati in rete dal giovane artista, lo avrebbe immortalato in primo piano e durante un momento di quotidiana tenerezza. Al fianco della mamma, Lidia. Nonostante le mascherine a coprire il volto di entrambi, la somiglianza risulterà per molti dei suoi alquanto evidente. Così come la giovane età della donna.

Per questo, fra i numerosi commenti, apparirà un piacevole accenno all’eterna gioventù tipica del capolavoro Disney, “Peter Pan“, e presto a loro accostata. Sul papà di Sangiovanni, invece, seppur non si possiede al momento un’immagine al quale si possa accostare, sappiamo il suo nome. Pierluigi. E di come abbia sostenuto a pieno il più piccolo di casa nel voler mettersi in gioco per dimostrare il suo talento. Il cantate, inoltre, non ha vissuto in solitaria la sua infanzia data la fortuna di avere altri due fratelli.

