Karina Cascella dà il meglio di sè nella notte di San Silvestro: lato A in primo piano e arrivano le vertigini

Capodanno in famiglia e al lavoro per Karina Cascella, una delle più temute opinioniste televisive che dallo scorso anno si è via via allontanata dal piccolo schermo per dedicarsi ad altri progetti. Quali? La sua famiglia e la gestione di un ristorante, a Bergamo, insieme al suo fidanzato Max.

Complice la pandemia ma anche una serie di meccanismi che non le piacevano più, Karina ha deciso di cambiare decisamente vita. Sui social però, e su Instagram in particolare, è sempre presente e attiva con riflessioni, momenti di vita quotidiana, scambi con i suoi follower, oggi oltre un milione sul social dell’immagine.

E non mancano poi gli scatti sexy che il suo pubblico gradisce molto. Ieri, per la notte più lunga dell’anno, Karina ha fatto un regalo super bollente al suo pubblico. Il video non è passato per nulla inosservato.

Karina Cascella ed il “balcone” di fuoco: Instagram in tilt

PER VEDERE LA FOTO DI KARINA CASCELLA VAI SU SUCCESSIVO