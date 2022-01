Teresa e Salvatore, il motivo della rottura con la redazione di “Uomini e Donne”: c’è di mezzo la collaboratrice più fidata di Maria De Filippi

La loro scelta si è verificata ben sette anni fa, all’interno dello studio di “Uomini e Donne”. Teresa Cilia, dopo un percorso turbolento e denso di colpi di scena, aveva abbandonato il dating show di Canale Cinque assieme a Salvatore Di Carlo, rivale di Fabio Colloricchio. Nel giro di pochi anni, i due hanno addirittura deciso di suggellare l’unione attraverso il matrimonio.

Poco dopo, per Teresa, era arrivata un’offerta lavorativa imperdibile: la possibilità di entrare a far parte della redazione di “Uomini e Donne”. Qualcosa, tuttavia, è andato decisamente storto in quella che avrebbe potuto essere un’entusiasmante avventura professionale. Tra la Cilia e la redazione, negli anni, l’astio si è infatti acuito, fino a sfociare in una vera e propria lite che ha visto coinvolta anche Maria De Filippi.

Teresa e Salvatore, il motivo della rottura con la redazione: coinvolta anche Maria De Filippi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teresa Cilia Official (@ciliateresaofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Mara Venier, le lacrime per la persona che non c’è più: “mi manca il respiro”. Momenti drammatici a “Domenica In”

Teresa Cilia, che anni fa aveva iniziato a lavorare per la redazione di “Uomini e Donne”, decise di interrompere questo sodalizio professionale nel giro di pochi mesi. Una scelta che aveva lasciato esterrefatto il pubblico del programma, specie alla luce delle conseguenze che ne sono scaturite: Teresa e il marito, infatti, non sono più stati invitati a presenziare in trasmissione.

L’ex tronista, che aveva promesso di svelare tutti i dettagli ai followers, ha poi deciso di non approfondire le ragioni della disputa. Secondo quanto rivelato, la redazione aveva infatti proceduto per vie legali contro di lei, al fine di mettere a tacere la sua verità. All’epoca, la questione sollevata da Teresa vedeva coinvolta anche Maria. L’ex tronista, infatti, si era scagliata contro la sua collaboratrice più fidata: Raffaella Mennoia.

Dalle parole della Cilia, i fan dedussero che l’autrice del programma non si fosse comportata bene nei riguardi della coppia. “Tutto torna nella vita, finta come poche“: queste le dichiarazioni che Teresa aveva rilasciato sulla Mennoia, che gode della piena fiducia della conduttrice. La moglie di Salvatore, attualmente, sarebbe in causa con la redazione di “Uomini e Donne”, nonostante non se ne conoscano i motivi specifici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Che bel 2022”, Aurora Ramazzotti, FOTO di coppia in micro costume. Trionfo di curve da svenire…

È estremamente probabile che, all’epoca in cui la Cilia ruotava attorno all’universo della trasmissione, avvennero alcune scorrettezze. Impossibile, di fronte alla scarsità di prove, riuscire a capire dove risieda la verità.