Sonia Bruganelli questa sera non sarà presente al Grande Fratello Vip. La famosa opinionista è stata sostituita dal conduttore Alfonso Signorini

C’è aria di tempesta al Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato durante l’ultima puntata del programma, quando tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini è scoppiata una lite. Il conduttore aveva interpellato l’opinionista e poi l’aveva interrotta, togliendole la parola quasi subito per parlare lui. Sonia rimase molto infastidita dal suo comportamento e si scagliò contro di lui: così, in diretta, cominciò una litigata tra i due che poteva sfociare in qualcosa di davvero molto pericoloso. A quanto pare, il litigio non è finito lì.

Laura Freddi nuova opinionista al GF Vip: Sonia Bruganelli rompe il silenzio

Alcune persone presenti nel pubblico, infatti, raccontarono di aver visto Alfonso e Sonia litigare durante la pubblicità e lei abbandonare lo studio infastidita. Sono trascorsi un po’ di giorni da allora e pare proprio che Alfonso e Sonia abbiano ancora dei conti in sospeso, perché lei ha deciso di volare a Dubai con la sua famiglia nonostante stasera andrà in onda la puntata.

Sarà sostituita da Laura Freddi, che è stata concorrente della prima edizione del reality. Sonia, sui social, ha fatto delle storie per chiedere ai suoi fans di smetterla di suggerirle gli argomenti di cui trattare stasera perché non sarà presente in puntata. In ogni caso, è molto felice che sarà Laura a sostituirla perché la considera una sua cara amica ed è felice che potrà riprovare l’emozione di tornare in quello studio.

Sono tutti curiosi di sapere se si tratta solo di un viaggio quello di Sonia oppure una vendetta. Sicuramente nel corso della puntata Alfonso avrà modo di chiarire la situazione.