“L’Eredità”, Flavio Insinna ha lasciato di stucco la concorrente Alessandra: il conduttore non era mai apparso così severo

C’è grande fermento nello studio de “L’Eredità” in occasione del periodo natalizio. Flavio Insinna, contagiato dal buonumore, si mostra più benevolo del solito nei riguardi dei concorrenti, che non manca di rassicurare attraverso il suo modo di fare, ironico e privo di qualunque artificiosità.

Capita spesso, tuttavia, che siano i partecipanti a far perdere la testa ad Insinna, specie quando i siparietti che li vedono coinvolti si rivelano a dir poco ingestibili. Durante l’appuntamento di oggi, lunedì 3 gennaio, il conduttore ha concentrato le proprie attenzioni sulla concorrente Alessandra. L’atteggiamento di quest’ultima, nello specifico, ha messo in seria difficoltà il padrone di casa.

“L’Eredità”, Flavio Insinna zittisce la concorrente: “Bugiarda”. Il conduttore perde la testa

Accade spesso e volentieri, nello studio de “L’Eredità”, che i concorrenti vengano travolti dal panico. L’emozione della diretta e di trovarsi di fronte al vasto pubblico di Rai 1, non di rado, gioca dei brutti scherzi ai partecipanti, che non danno il meglio di sé durante le prove. È quanto stava per accadere questa sera alla giovane Alessandra, che fin dalla presentazione è apparsa incredibilmente a disagio.

Insinna, per rasserenarla, le ha posto una serie di domande con l’obiettivo di metterla a suo agio. “Ci stiamo sciogliendo un pochino?“, ha poi domandato Flavio, ottenendo un tenue “sì” come risposta. Una replica a cui il presentatore non ha affatto creduto, esclamando ironicamente: “Bugiarda!“.

Alessandra, al netto dell’emozione iniziale, ha tuttavia dimostrato le proprie capacità già durante la prima fase del gioco: quella degli Abbinamenti. La partecipante è infatti riuscita ad ultimare il proprio turno senza alcun intoppo, con grande sorpresa da parte Insinna, che non ha mancato di stuzzicarla: “Non ti lascerò in pace un attimo“.

A quanto pare, la tecnica adottata da Flavio ha brillantemente funzionato. Alessandra, dopo aver rotto il ghiaccio, è riuscita a dare il meglio di sé e a superare sfidanti che, a primo impatto, sembravano molto più impavidi di lei.