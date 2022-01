Fabrizio Corona ancora nel mirino, fa esplodere la polemica sul figlio Carlos: la FOTO è da censura

L’ex paparazzo poche ore fa è tornato alla ribalta con una nuova foto social in cui assieme al figlio crea scalpore, i fan non sono con lui stavolta.

Quando si parla di Fabrizio Corona si pensa sempre al re dei paparazzi ed imprenditore che non aspetta giorno per mostrarsi fuori dalle righe senza omologarsi mai alle persone che gli stanno attorno.

Attivissimo sui social cattura ogni momento delle sue giornate super impegnate in servizi fotografici, eventi o in compagnia con il figlio diciannovenne Carlos, nato dalla relazione con la modella Nina Moric.

Padre e figlio sembrano avere recuperato un buon rapporto dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno colpito l’ex re dei paparazzi, ma anche dopo il rapporto contrastato che c’è sempre stato tra lui e la Moric.

Questa rinata unione sembra confermata anche da una foto pubblicata da Corono ieri sera che lo ritrae assieme al ragazzo in una posa che sta facendo discutere molto la community del fotografo.

Fabrizio Corona la foto in perizoma non ottiene supporto dalla sua community

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

La foto in questione ritrae Fabrizio in compagnia del figlio Carlos, entrambi all’interno di una piscina con indosso un costume perizoma nero molto succinto. A coronare lo scatto realizzato a bordo vasca dalla nuova compagna di lui, Sara Barbieri, la didascalia “È diventato grande!” con interpretazione molto allusiva in pieno stile Corona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Edoardo Leo “ci sono piovuti addosso…” il grande attore presenta la sua scelta più bella – FOTO

Non si nota solo l’indumento bizzarro calzato da padre e figlio, ma anche la stessa spavalderia negli occhi che ha decisamente infuriato molti fan dell’imprenditore. Questi si sono indignati per questo modo poco convenzionale che lo showman ha di educare il figlio poco più che maggiorenne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Beatrice Valli stupisce tutti con un’immagine discutibile: “Giochiamoci questa FOTO”

I commenti raccontano un pensiero collettivo focalizzato sull’esempio di vita sbagliato che Corona sta dando a Carlos, ovvero privo di regole e giocato solo sull’apparire senza alcuna vergogna.

“Povero Ragazzo 😢”, “Non ho parole …👎”, “Che vergogna povero figlio che viene più imbe**le del padre 😢😢”, “Plagiato del padre povero”, “Ma lo stai facendo diventare un cog**e come te. Carlos staccati il lontano più possibile!”. Centinai di messaggi tutti uguali l’uno all’altro, Fabrizio risponderà alla critica o come il suo solito passerà oltre?