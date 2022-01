La conduttrice ha rilasciato una dichiarazione che ha stupito tutti. Nessuno si sarebbe mai aspettato queste parole dopo 16 anni di matrimonio.

La conduttrice e l’ex capitano della Roma hanno costruito una famiglia con dei valori e dei principi rari da trovare al giorno d’oggi, soprattutto nel mondo dello spettacolo.

I due sono legati ormai da vent’anni, la prima dichiarazione pubblica arrivò nel 2002 quando Francesco Totti le dedicò la maglia con la scritta ‘‘Sei unica” dopo il gol a un derby. L’ex letterina era la prima volta che andava allo stadio ad assistere a una partita di colui che poi sarebbe diventato suo marito.

Totti e Ilary si sposarono nel 2005 e dal loro amore nacquero tre figli: Christian, Chanel e Isabel.

Nonostante alcune crisi e delle situazioni che hanno messo a dura prova il loro rapporto, come ad esempio il presunto tradimento di Totti con la showgirl Flavia Vento, la coppia è sempre stata affiatatissima superando anche i periodi più bui.

Ilary Blasi e quella dichiarazione su Francesco Totti che lascia senza parole

In una recente intervista Ilary Blasi ha parlato del rapporto con suo marito Francesco Totti: “Noi vita noiosa? Ci sottovalutate. Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia. Certo, non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo.

Ciò che però ha stupito tutti i fans della coppia è stata una rivelazione del tutto inaspettata: “Avevo detto che Francesco era fissato con il sesso e per fortuna c’erano i ritiri? Adesso sono passati dieci anni, è invecchiato”.

C’è qualcosa che scricchiola nella coppia? Certo è che dopo vent’anni di amore e tre figli qualcosa può essere cambiato a livello di passionalità ma questo non potrà mettere in difficoltà un amore grande come il loro.