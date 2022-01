Le Donatella anche per capodanno non hanno perso occasione di far divertire i fan con dei video strepitosi, l’ultimo è strepitoso

Le abbiamo conosciute in una delle stagioni di “X-Factor“, il duo musicale ha poi continuato la carriera tra canzoni e comparse in tv. Le Donatella hanno conquistato il pubblico italiano partecipando al “Grande fratello vip” dove hanno rivelato alcuni retroscena del passato.

Silvia e Giulia hanno un profilo in comune su Instagram dove condividono alcuni momenti delle loro giornate. Alcuni video diventano virali e il web non può fare a meno di seguirle.

Le Donatella, cosa hanno fatto a Capodanno – VIDEO

Come tutti gli italiani, anche Silvia e Giulia hanno trascorso un Capodanno in intimità, ma il divertimento non è mancato. Su Instagram le due sorelle hanno pubblicato un video che ha fatto sorridere il web dove si sono messe in mostra intente a brindare per l’arrivo dell’anno nuovo.

Si sono filmate, una con un vestito nero e l’altra con jeans e camicia bianca. Una bionda e l’altra mora. “Alla nostra, buon anno” afferma una sorella e l’altra risponde “Anche a te”. Poi con ironia si chiedono: “Che facciamo? Siamo solo noi!”.

Come didascalia hanno scritto: “Mood capodanno 2021”. E i like e commenti non sono mancati sotto al post.

“Siete dolcissime ragazze” ha commentato qualcuno e poi ancora “Grazie perché in questo anno ci avete fatto divertire tantissimo”. Qualcun altro ha aggiunto: “Ma quanto siete sensuali?”.

Quale sarà il loro prossimo video da pubblicare sul web? I fan sono sempre più curiosi e non vedono l’ora di seguirle. Insieme a loro c’è la mascotte della casa, la piccola Nicole, la figlia di Silvia Provvedi. La bambina si diverte con la mamma e la zia e si è già fatta conoscere dai follower.