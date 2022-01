“Come il vino buono, migliora con gli anni”. Justine Mattera: fisico da urlo, eterna ragazzina. Il segreto della sua forma strepitosa – FOTO

Justine Mattera. La celebre showgirl statunitense ha un fisico pazzesco. Su Instagram le immagini che svelano il suo “segreto”

I telespettatori un po’ più adulti ricorderanno sicuramente un delizioso programma in onda su Rai 2 dal titolo “Ci vediamo in TV”. Si trattava di un format scritto e presentato da Paolo Limiti in cui si svolgeva un vero e proprio viaggio rievocativo nel passato, raccontando la storia del piccolo schermo.

In esso era contenuto anche uno spazio dedicato al magico mondo di Hollywood. In questo contesto emerse una giovane sosia della diva Marilyn Monroe. Stiamo parlando della showgirl statunitense Justine Mattera che, proprio in virtù della sua somiglianza stupefacente con l’attrice, ebbe nel nostro paese un’impennata di popolarità. Ne è passata di acqua sotto i ponti; adesso la Mattera è un’interprete completa e all’età di 50 anni ha trovato nuova linfa vitale sui social network, Instagram in particolare, dove sfoggia la sua incredibile forma fisica.

Justine Mattera: i fan si scatenano su Instagram. Un trionfo di bellezza

Attrice che ha saputo dividersi tra cinema, teatro e televisione, personaggio del web, scrittrice (nel 2021 ha pubblicato l’autobiografia “Just Me. Quante Vite Ci Stanno In 50 Anni?”) e atleta.

Justine Mattera all’età di 50 anni è una donna dai talenti poliedrici che è riuscita a sorprendere giorno dopo giorno tutti i suoi fan. Basta dare un’occhiata al suo seguitissimo profilo Instagram per vedere le sue capacità dare frutto in molteplici campi.

Quello che sorprende maggiormente è la freschezza che conserva nonostante sia sulla cresta dell’onda dello spettacolo nostrano da parecchio tempo.

Justine Mattera mette al primo posto degli impegni quotidiani la sua immensa passione per lo sport, in particolare per il triathlon, attività che svolge ormai anche a livello agonistico.

Indubbiamente, esiste anche una componente genetica che supporta la sua struttura fisica. Basta dare uno sguardo ai recenti scatti realizzati in occasione delle festività natalizie per accorgersene. Justine Mattera è tornata in famiglia negli Stati Uniti e ha mostrato le immagini della sorella Jessica, praticamente due gocce d’acqua. Resilienti e bellissime.

“Come il vino buono, migliora con gli anni” – le scrive un fan tra i commenti, ammirato da tanto fascino.