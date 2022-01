Natalia Estrada, che fine ha fatto l’attrice spagnola? La sua nuova vita

Che fine ha fatto Natalia Estrada? Tutti la ricordano come una delle showgirl e conduttrici più sensuali della televisione, ma adesso?

Natalia Estrada è stata una delle vip più amate dalla fine degli anni 90 e inizio anni 2000, con la sua sensualità e bravura si è fatta conoscere dal pubblico italiano che adesso si chiede che fine abbia fatto.

Direttamente dalla Spagna, è volata in Italia nel 1992 quando iniziò a lavorare in televisione per il programma “Il gioco delle coppie”, da lì la scalata verso il successo. Ma attualmente di cosa si occupa? Scopriamolo insieme.

Natalia Estrada, che fine ha fatto?

Natala Estrada è stata legata sentimentalmente a Giorgio Mastrota, i due si sono sposati nel 1992 per poi separarsi nel 1998. Insieme hanno dato alla luce una figlia. Molti fan, pensando a lei, fanno ancora collegamenti con il suo ex marito. Ma la conduttrice ha voltato pagina da tempo ormai.

Dopo una serie di lavori cinematografici a fianco di big come Massimo Boldi, Leonardo Pieraccioni e Vincenzo Salemme che le hanno fatto ottenere ottimi risultati, dal 2006 l’attrice e conduttrice ha deciso di ritirarsi dal mondo della televisione, trasferendosi in Piemonte.

Attualmente lavora in un maneggio, i cavalli sono da sempre la sua più grande passione ed insieme al suo compagno Andrea Drew Mischianti gestiscono l’attività.

Natalia e il suo grande amore hanno fondato anche l’associazione Italian Western Academy. Sembra proprio che l’attrice non farà ritorno in televisione, tanto meno sul grande schermo. La sua vita è cambiata completamente, dopo anni la conduttrice ha voltato pagina ed ha scelto la natura.

A questo punto il pubblico italiano non ha più speranze di rivederla anche solo una volta, la sua bellezza ha conquistato milioni di fan e il suo modo di fare continua a far parlare di lei. Ancora oggi, è considerata una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo.