Serie A, la lista dei giocatori positivi al Covid squadra per squadra

Sono quasi 50 i giocatori dei vari club di Serie A positivi al Covid-19 e che dovranno rimanere fermi ai box sino a quando non risulteranno negativi al tampone.

Nelle ultime settimane in Italia si è registrata una significativa risalita dei casi di contagio da Covid-19. L’epidemia ha colpito nuovamente anche la Serie A, sono diversi i calciatori risultati positivi al virus che dovranno rimanere ai box saltando alcune partite. Una situazione che ha destato la preoccupazione dei club e dei tifosi. Le numerose positività potrebbero portare ad un rinvio della prossima giornata, in programma giovedì 6 gennaio.

Serie A, la lista dei giocatori risultati positivi al Covid-19: ad oggi sono quasi 50

In molti temono che il prossimo turno di Serie A e, dunque, quello di Fantacalcio possa slittare a causa dei diversi giocatori risultati positivi al Covid-19 in questi giorni. In totale, al momento, sono poco meno di 50 i calciatori i cui tamponi hanno dato esito positivi, numero a cui si aggiungono anche diversi membri dello staff delle varie società. Rose, dunque, decimate per i vari tecnici che dovranno fare i conti anche con le varie pedine già bloccate infermeria per problemi fisici.

Ecco di seguito la lista, riportata da Sky Sport, dei giocatori squadra per squadra positivi al coronavirus:

Atalanta: 2 calciatori del gruppo squadra (nomi non specificati);

Bologna: Hickey, Viola, Dominguez, Molla;

Cagliari: Nandez;

Empoli: 3 calciatori del gruppo squadra (nomi non specificati);

Fiorentina: 2 calciatori del gruppo squadra (nomi non specificati);

Genoa: Criscito, Serpe. Risultato positivo anche il tecnico Andriy Shevchenko;

Inter: Dzeko, Cordaz, Satriano;

Juventus: Arthur, Chiellini, Pinsoglio;

Lazio: nessuno;

Milan: Tatarusanu;

Napoli: Osimhen, Lozano, Elmas. In isolamento per contatto con un soggetto positivo: Malcuit e Petagna;

Roma: Borja Mayoral, Fuzato ed un giocatore il cui nome non è stato reso noto.

Salernitana: 6 calciatori del gruppo squadra (nomi non specificati);

Sampdoria: Augello, Falcone;

Sassuolo: 3 calciatori del gruppo squadra (nomi non specificati);

Spezia: Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj;

Torino: Verdi e 3 giocatori i cui nomi non sono stati resi noti;

Udinese: nessuno;

Venezia: 2 calciatori del gruppo squadra (nomi non specificati);

Verona: Magnani.

I nomi inseriti nella lista sopracitata saranno costretti a saltare alcune gare di campionato fino a quando non risulteranno negativi al tampone.