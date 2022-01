Momenti di tensione durante la puntata odierna de “La Vita in Diretta”: Alberto Matano stava per perdere le staffe nei confronti di una nota ospite

Da circa una settimana non si parla d’altro che della morte di Paolo Calissano. L’attore di soap opera, scomparso prematuramente lo scorso 29 dicembre, è stato ritrovato privo di vita solamente il giorno seguente, grazie alla segnalazione della fidanzata Fabiola, che non aveva contatti con lui da diverse ore.

In questi ultimi giorni, moltissimi volti noti dello spettacolo si stanno interrogando sulle motivazioni che potrebbero celarsi dietro alla sua morte, procurata da un mix di psicofarmaci. Gli ospiti de “La Vita in Diretta”, tra cui Stefania Orlando, ha cercato di restituire un’immagine quanto più fedele possibile di Paolo, accennando anche alle insidie che il mondo dello spettacolo nasconde.

Proprio nel bel mezzo della puntata, Alberto Matano ha rischiato di perdere la pazienza di fronte alle osservazioni della showgirl. Scopriamo insieme che cosa è accaduto solamente pochi minuti fa.

Alberto Matano perde le staffe a “La Vita in Diretta”. Il conduttore non ha ammesso repliche

La morte di Paolo Calissano continua a destare dubbi e a scatenare innumerevoli riflessioni. I personaggi dello spettacolo che conoscevano l’attore, ormai da giorni, stanno esprimendo le loro considerazioni in merito allo stato di salute di Calissano, deceduto a causa di un mix di psicofarmaci. Nei salotti televisivi, l’opinione diffusa è che Paolo, qualora non fosse stato emarginato da molti suoi colleghi, potrebbe essere ancora vivo.

Stefania Orlando, che nella giornata di oggi ha presenziato a “La Vita in Diretta”, si è mostrata profondamente scossa per la morte dell’attore. “Bisogna capire se i medicinali che prendeva erano stati prescritti da un medico, o se li prendesse senza alcuna prescrizione“, ha sottolineato la showgirl, convinta del fatto che non si sia trattato di un suicidio, ma di un fatale errore.

Gli altri ospiti di Alberto Matano, al pari della Orlando, hanno sottolineato la crudeltà che si celerebbe dietro all’ambiente dello spettacolo. Un mondo in cui l’apparenza conta più della sostanza, ed in cui l’esigenza di mantenere una certa immagine può mettere a repentaglio i rapporti autentici. Calissano, secondo gli opinionisti de “La Vita in Diretta”, sarebbe stato emarginato proprio alla luce dei suoi trascorsi con la droga.

Ad un certo punto, l’insistenza con cui Stefania Orlando continuava a far valere la propria opinione ha scatenato la reazione di Matano. “Voglio ribadire che quello di Paolo non è stato un incidente, è stato involontario“, queste le parole della showgirl, di fronte alle quali il conduttore è dovuto necessariamente intervenire. “Lo sappiamo, lo abbiamo ribadito anche nel servizio“, ha sentenziato il presentatore, mettendo subito a tacere l’ospite.

Le questioni da risolvere, relativamente a questo fatto di cronaca, sono ancora numerose. “La Vita in Diretta”, nei corso dei prossimi appuntamenti, non mancherà di tenere aggiornati i telespettatori di Rai 1.