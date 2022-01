Tredici persone, tra cui sette bambini: questo è il bilancio delle vittime dell’incendio in una casa a Filadelfia: il sistema antincendio non si è attivato.

Sale a 13 il bilancio delle vittime dell’incendio in una casa a Filadelfia. Notizia ancora più agghiacciante: tra i morti si contano anche 7 bambini. Stando a quanto si apprende dalla CNN, la deflagrazione è scoppiata in una edificio di case popolari nel centro della città degli Stati Uniti. Secondo i primi elementi riportati dai principali media locali, le fiamme sono divampate in breve tempo per l’intera struttura multi-appartamento. Al momento il bollettino ufficiale registra anche 2 feriti gravi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Spagna: tasso di occupazione si impenna e scavalca il pre-pandemia

Il vice comandante Craig Murphy:

“Uno dei peggiori incendi…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMag Emergency Vehicles (@amag_emergency_vehicles)

NON PERDERTI ANCHE >>> Flurona: sintomi e natura della doppia infezione riscontrata in Israele

La notizia trova conferma nei principali media locali. Stando a quanto si legge dalle fonti ufficiali, l’incendio ha letteralmente distrutto una struttura popolare multi-appartamento di tre piani nel centro di Filadelfia. Secondo le prime ricostruzioni l’allarme è stato inviato intorno alle 6:40 di questa mattina, mercoledì 5 dicembre. Accorsi sul posto i vigili del fuoco; le dichiarazioni dei funzionari sono agghiaccianti: “Tutti noi abbiamo famiglia e bambini – ha confessato ai giornalisti il comandante della squadra di soccorso – “sarà dura per tutti superare questo shock.”

Secondo quanto si apprende dai notiziari locali, il sistema anticendio era presente, ma non si è attivato al momento della tragedia. Il bilancio delle vittime accerta 13 morti, tra questi 7 bambini; 2 i feriti gravi. Tuttavia, stando alle ultime dichiarazioni del comandante dei vigili del fuoco, i decessi potrebbero aumentare col passare delle ore: le stime ufficiali parlano difatti di almeno 18 condomini confermati al secondo piano; altri 8 al primo piano. Le squadre sono tuttora mobilitate alle attività di ricerca delle vittime. Con riferimento al dramma accaduto stamani, le parole del vice comandante dei vigili del fuoco di Filadelfia, Craig Murphy, non lasciano dubbi.

“Faccio questo lavoro da 30-35 anni e questo è probabilmente uno dei peggiori incendi in cui mi sono imbattuto.“, ha confessato con la voce spezzata dal dolore.