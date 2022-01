“La neve dura poco”, Diletta Leotta fa sciogliere anche il gelo. La FOTO accende i bollenti spiriti

Diletta Leotta fa sciogliere anche il gelo: l’ultimo post condiviso dalla sensualissima giornalista non è per deboli di cuore!

Non c’è giornalista sportiva con un pubblico di seguaci più vasto di lei. La meravigliosa Diletta Leotta, ormai da qualche anno, monopolizza l’attenzione dei telespettatori grazie alla combinazione esplosiva di fascino e professionalità. Volto di Dazn, la conduttrice è impegnata alla guida dei format “Linea Diletta” e “Day Off”, anch’essi ruotanti attorno alla sfera calcistica.

Durante le vacanze natalizie, l’ex di Can Yaman ha tuttavia trovato anche il tempo per riposarsi. Quest’oggi, come si evince dal suo recente post, Diletta si è concessa un intero pomeriggio sulle piste da sci di St. Moritz. La foto apparsa solamente pochi minuti fa, come i followers hanno constatato, è in grado di sciogliere persino il gelo…

Diletta Leotta fa sciogliere anche il gelo. La FOTO accende i bollenti spiriti

Per vederla, vai su Successivo