Eleonora Daniele nel mirino del popolo del web. Insulti sui social durante la puntata di “Storie Italiane”

Eleonora Daniele conduttrice del programma di Rai1 “Storie Italiane“, è finita nella bufera. L’intero popolo del web si è infuriato con la conduttrice, rivolgendole pesanti accuse tramite Twitter, durante la diretta della puntata. Ma cosa è accaduto?

Il web si scaglia contro Eleonora Daniele, ecco cosa è successo

E’ accaduto tutto in diretta durante una puntata di “Storie Italiane“, in onda tutte le mattine su Rai1.

L’argomento della puntata era un tema particolarmente toccante in questo momento, si discuteva infatti della tragica scomparsa dell’attore Paolo Calissano, che pochi giorni fa è stato trovato morto nel suo appartamento.

In studio era presente come ospite l’attore Enrico Silvestrin, che ha ricordato commosso il collegano e ha espresso la sua sulla drammatica vicenda. A questo punto è intervenuta la conduttrice e proprio questo suo interventi ha lasciato interdetto il pubblico.

“La Daniele non lascia parlare gli ospiti. Il suo pensiero prevarica sempre sugli altri“. “Presuntuosa e saccente.” Queste solo alcune delle accuse che sono volate su Twitter contro Eleonora Daniele.

Il suo atteggiamento non è stato affatto gradito dal pubblico che la accusa di essere saccente e di non trattare col dovuto rispetto e la dovuta empatia temi così delicati come quello trattato nel corso della puntata.

Ad andarci di mezzo anche la stessa Rai, accusata di speculare sulla morte delle persone. “La smettiamo con questo schifo?” si legge su Twitter. Il pubblico a casa pare che non apprezzi più questo tipo di programmi.

Una vicenda spiacevole quindi sia per la conduttrice Eleonora Daniele che per la Rai. Per il momento non è ancora arrivata nessuna replica a riguardo. Si resta in attesa di un’evoluzione della vicenda.