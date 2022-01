Serie A, 20^ giornata: la lista dei calciatori da evitare

Dopo la pausa per le festività, giovedì riprenderà la Serie A: quali calciatori evitare al Fantacalcio nella 20^ giornata di campionato.

Terminata la pausa per le festività natalizie, tornano in campo le squadre del campionato. Nel giorno dell’Epifania, giovedì 6 gennaio, si disputerà la prima giornata del girone di ritorno del campionato. Torna, dunque, anche il Fantacalcio con tutti gli appassionati pronti a schierare la formazione poco prima del fischio d’inizio dei lunch match.

Fantacalcio, 20^ giornata di Serie A: la lista dei calciatori da evitare in questo turno

Bologna-Inter e Sampdoria-Cagliari, in programma giovedì 6 gennaio alle ore 12:30, daranno il via alla 20esima giornata di Serie A che terminerà in serata con i posticipi delle 20:45, tra cui il big match Juventus-Napoli.

Alle 18:30 altra partita di cartello: Milan-Roma in scena a San Siro. Contemporaneamente all’inizio del turno di campionato prenderà il via anche quello di Fantacalcio. Tutti i fantallenatori, prima di Bologna-Inter, dovranno schierare l’undici titolare per provare a fare punti nelle leghe a cui prendono parte. In tal senso, vi forniamo un elenco dei giocatori che potrebbero essere esclusi dalla formazione in questa giornata.

Bologna-Inter: giovedì 6 gennaio, ore 12:30

Bologna: Medel, Soumaoro, Svanberg.

Inter: De Vrij, Vidal.

Sampdoria-Cagliari: giovedì 6 gennaio, ore 12:30

Sampdoria: Yoshida, Chabot, Vieira.

Cagliari: Cragno, Carboni, Grassi.

Lazio-Empoli: giovedì 6 gennaio, ore 14:30

Lazio: Patric, Hysaj.

Empoli: Vicario, Tonelli, Luperto, Ricci.

Spezia-Verona: giovedì 6 gennaio, ore 14:30

Spezia: Provedel, Amian, Erlic, Bastoni.

Verona: Sutalo, Casale, Tameze.

Atalanta-Torino: giovedì 6 gennaio, ore 16:30

Atalanta: Toloi, Demiral.

Torino: Milinkovic-Savic, Djidji, Rodriguez.

Sassuolo-Genoa: giovedì 6 gennaio, ore 16:30

Sassuolo: Ayhan, Rogerio, Harroui.

Genoa: Sirigu, Bani, Badelj, Portanova.

Milan-Roma: giovedì 6 gennaio, ore 18:30

Milan: Florenzi, Tonali.

Roma: Rui Patricio, Ibanez, Cristante.

Salernitana-Venezia: giovedì 6 gennaio, ore 18:30

Salernitana: Delli Carri, Gagliolo, Schiavone.

Venezia: Romero, Svoboda, Haps, Vacca.

Fiorentina-Udinese: giovedì 6 gennaio, ore 20:45

Fiorentina: Martinez Quarta, Castrovilli.

Udinese: Rodrigo Becao, Arslan, Makengo.

Juventus-Napoli: giovedì 6 gennaio, ore 20:45

Juventus: Bonucci, Rabiot.

Napoli: Juan Jesus, Ghoulam, Demme.

La Serie A tornerà già domenica con la 21^ giornata. I primi due match, Venezia-Milan ed Empoli-Sassuolo, sono in programma alle 12:30.