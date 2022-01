La giovane influencer di casa Ferragni ha stregato ancora una volta con un servizio fotografico insieme con i cavalli stile vecchio west.

Solo una settimana fa ha festeggiato il suo 29esimo compleanno ancora una volta sola con il fidanzato per via della positività della sorella Chiara ed il pericolo che ci potesse essere un contagio con gli altri membri della famiglia.

Valentina Ferragni nonostante venga sempre definita la “piccolina” di casa ormai è una donna con grandissime potenzialità imprenditoriali e decisionali, in grado di mobilitare schiere di giovanissime pronte a seguirla ad ogni lancio sul mercato di nuovi prodotti della sua linea.

Vale però non è solo molto professionale ma anche bellissima, lo testimoniano i vari shooting fotografici realizzati per la sua linea di gioielli dove lei stessa è la prima modella indiscussa. Vediamo invece ora l’ultimo servizio realizzato e commentiamo i look scelti.

Valentina Ferragni come non l’avete mai vista, una vera guerriera

