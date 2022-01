La giornata di Federica Pellegrini parte con i giusti presupposti. Mai vista così spensierata, il segreto risiede nella sua dolce compagnia.

In vista dell’appuntamento speciale nelle sale cinematografiche, dedicato all’ex nuotatrice e campionessa mondiale specializzata in stile libero, Federica Pellegrini, l’inizio del 2022 sembra essere per lei già fonte di grande felicità. Dal 10 al 12 gennaio sarà possibile andare al cinema per vedere il nuovo film documentario dedicato al divino orgoglio italiano del nuoto.

Suddetta pellicola biografica, dal titolo di “Underwater” e realizzata dalla nota regista Sara Ristori, pare abbia già scatenato l’entusiasmo dei fan della Fede nazionale in queste ultime ore. Eppure, un ultimo dettaglio di vita quotidiana, condiviso soltanto pochi istanti fa dall’ex nuotatrice, pare sia inverosimilmente riuscito ad amplificare la già benevola onda d’urto. Scopriamo adesso il motivo di tanto clamore.

“Ma che bontà” Federica Pellegrini è in dolce compagnia, mai così felice – la FOTO sorprende i fan

PER VEDERE FEDERICA PELLEGRINI “IN DOLCE COMPAGNIA”, VAI SU SUCCESSIVO.