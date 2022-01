Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga allargano la loro piccola famiglia: l’annuncio sui social emoziona tutti i loro fans

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti lo scorso anno nella casa del Grande Fratello Vip. Lei, concorrente entrato all’inizio dell’edizione mentre lui, entrato con la seconda ondata messa nella casa per il prolungamento. Lei aveva un fidanzato all’epoca, ma all’interno del programma cominciò a sviluppare dei sentimenti per il figlio del noto calciatore e alla fine ha deciso di interrompere la sua vecchia relazione per provare a frequentare lui. A distanza di un anno, i due sono più uniti e felici che mai.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sempre più felici: arriva qualcuno in famiglia

Andrea e Rosalinda sono andati a vivere subito insieme dopo la fine del programma, che ha visto la fine all’inizio di marzo del 2021. L’attrice usciva da una relazione lunga dieci anni dove non erano mai stati fatti progressi di questo tipo, forse per questo con Andrea ha deciso di bruciare tutte le tappe e non perdere più tempo.

Dopo la convivenza, è arrivato un passo importante per i due ragazzi: hanno deciso di prendere un cucciolo insieme: Chinu. Un adorabile cagnolino nero che ha già conquistato i loro cuori.

Hanno pubblicato una foto su Instagram per presentarlo ai loro followers, che hanno subito dato il benvenuto al piccolo nuovo arrivato. Chinu sembra dolcissimo e adorabile e si troverà sicuramente benissimo a casa con Rosalinda e con Andrea.

Nelle ultime ore, Andrea e Rosalinda si sono completamente occupati del nuovo arrivato, cercando in ogni modo di farlo sentire a suo agio e a casa insieme a loro.