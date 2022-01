Milan-Roma, le pagelle e il tabellino del big match andato in scena allo stadio San Siro tra i rossoneri e i giallorossi.

Questa giornata di campionato, in un modo o nell’altro, passerà alla storia. Fino alla giornata di ieri, non si sapeva se la serie A sarebbe ripartita. L’esplosione dei contagi non sta ovviamente trascurando il mondo del calcio: anche nelle squadre di massima serie ci sono diversi positivi. In questo turno ci sono diverse partite interessanti, anche se alcune partite (come quella dell’Inter) sono già state spostate a data da destinarsi.

Prima del big match tra Juventus e Napoli, il Milan scende in campo per ospitare la Roma. Sia i giallorossi che i rossoneri hanno più di due calciatori positivi al Covid. La partita è piuttosto movimentata e divertente: la banda di Pioli passa in vantaggio con Giroud, bravo a trasformare un calcio di rigore. Qualche minuto dopo, l’attaccante francese sfrutta al meglio un clamoroso errore di Ibanez per superare il portiere e colpire il palo; sulla respinta si avventa Messias che regala il raddoppio ai suoi. La Roma riorganizza le idee e sul finale di frazione riapre la sfida con un gol di Abraham, bravo a deviare una conclusione sporca di un compagno.

Nel secondo tempo, i giallorossi provano il tutto per tutto ma non riescono a sorprendere il Milan. La squadra di Mou resta in dieci per l’espulsione di Karsdorp. Nel finale, Leao sfrutta una sponda di Zlatan Ibrahimovic e cala il tris. Con questi 3 punti, il Milan si avvicina pericolosamente all’Inter capolista (che dovrà però recuperare la sfida).

Milan-Roma le pagelle e il tabellino

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Lazio-Empoli e Spezia-Hellas Verona: le pagelle e il tabellino delle partite

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 6, Kalulu 6.5, Gabbia 6, Hernandez 6; Tonali 6.5, Krunic 6; Messias 7, Diaz 6, Saelemaekers 6; Giroud 7.5. All: Pioli.

Roma (3-5-2): Rui Patricio 5.5; Smalling 5.5, Mancini 6, Ibanez 4.5; Karsdorp 5, Pellegrini 5.5, Veretout 5.5, Mkhitaryan 6, Vina 5.5; Zaniolo 6, Abraham 6.5. All: Mourinho.

Arbitro: Chiffi

Reti: Giroud (su rigore), Messias, Abraham

Ammoniti: 6′ Abraham; 17′ Zaniolo; 43′ Karsdorp; 43′ Theo Hernandez; 43′ Pellegrini;

Note: Al minuto 73 espulso Karsdorp per doppia ammonizione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sassuolo-Genoa: le pagelle e il tabellino della partita

Il Milan, nel prossimo turno di campionato, andrà a far visita al Venezia mentre la Roma ospiterà la Juventus domenica prossima alle 18:30.