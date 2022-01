Silvia Toffanin, finalmente la lieta notizia. Dopo 20 anni di amore, la conduttrice è pronta per il grande passo: la scelta che tutti aspettavano

Tra le conduttrici più amate della televisione, Silvia Toffanin si contraddistingue per eleganza e solarità. Con la sua discreta allegri entra nelle case degli italiani nel 2006 per condurre il programma di punta del sabato pomeriggio, offrendo molto di più che del semplice intrattenimento.

Alla guida di “Verissimo” la conduttrice dimostra impareggiabile sensibilità nell’intervistare i personaggi più influenti, diversificando le tematiche in ogni puntata. Per queste ragioni il successo del rotocalco supera in ogni edizione il suo successo, tanto da raddoppiare l’appuntamento nell’edizione in corso, occupando la stessa fascia oraria di domenica.

Negli anni ha sempre mantenuto massima discrezione circa la sua vita privata, che condivide da 20 anni insieme a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo del gruppo Mediaset e amministratore delegato, dal quale ha avuto due figli rispettivamente nel 2010 e 2015.

Ma nonostante non vi siano mai presentate problematiche rispetto alla loro solida e duratura relazione, si sono consumate molte voci sul mancato matrimonio. Finalmente arriva la lieta notizia che spazza via qualsiasi dubbio: il grande passo si avvicina.

Silvia Toffanin pronta per l’abito bianco?

Si sarebbero conosciuti durante una partita di beneficenza del Milan, quando il loro incontro si tramuta in un immediato colpo di fulmine che sfocia in un lungo fidanzamento: Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi fanno coppia fissa dal 2002. Poche notizie sulla loro relazione, sporadiche le immagini private che li ritrae insieme, eppure l’attenzione verso il loro rapporto rimane sempre molto alta.

Forse la causa potrebbe essere proprio l’autenticità che traspare in ogni apparizione, e proprio nella discrezione che si impegnano a mantenere. Negli anni si sono consumate diverse voci circa l’incompiuta scelta di ufficializzare l’amore con la celebrazione di un matrimonio, spente tempestivamente dalla conduttrice “siamo felici così“.

Ma una novità avrebbe influito sulle intenzioni di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, il quale proprio nell’aprile del 2021 è diventato nonno a soli 52 anni della sua prima figlia Lucrezia Vittoria Berlusconi, avuta dalla precedente relazione con la modella Emanuela Mussida.

Sembra che la felicità per il lieto evento abbia influito sulla decisione di coronare finalmente il loro amore dopo 20 anni, che non ha certo bisogno di etichette per definirsi solido.