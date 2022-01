‘Gomorra 5’ è la fine di tutto? Ivana Lotito rivelazione inaspettata. Fan in estasi

In una recente diretta social, l’attrice che interpreta Azzurra, ha svelato alcune informazioni preziose sulla serie record di incassi in Italia.

Il fenomeno ‘Gomorra’ ha varcato i confini nazionali arrivando in Inghilterra e anche in America dove la serie tv è seguitissima e ha fatto impazzire milioni di persone.

Il 17 dicembre scorso l’ultima puntata della quinta stagione che ha visto la morte di Ciro e Genny, evento che ha destato preoccupazione per i fan della saga ma che, a detta di molti, lascia aperti diversi interrogativi che permetterebbero alla direzione poi di proseguire con la trama.

È davvero la fine di stagione? Molte le domande che in tanti si stanno facendo, come ad esempio, che fine hanno fatto Azzurra ed il piccolo Pietro? Chi ha sparato all’Immortale? Una risposta l’ha data Ivana Lotito nell’ultima diretta Instagram a cui hanno partecipato anche Salvatore Esposito e Marco D’amore.

Ivana Lotito si sbottona sul sequel, si farà?

Classe 1983, Ivana Lotito interpreta Azzurra nella serie ‘Gomorra’, ovvero la moglie di Genny Savastano, personaggio enigmatico e pieno di fascino.

L’attrice ha svolto una diretta Instagram nel suo profilo personale assieme ai colleghi Esposito e D’Amore in cui ha svelato in anteprima alcune chicche che in molti speravano di sentire.

A novembre scorso, i due attori appena menzionati, intervistati da Fanpage avevano rivelato di essere tristi per l’esperienza in fase di conclusione:

“Dobbiamo dire addio ai nostri personaggi con cui abbiamo vissuto tante esperienze positive e negative, però siamo contenti di aver vissuto questo percorso e siamo consapevoli che le nostre strade artistiche prima o poi si congiungeranno“.

Pochi giorni fa però la nuova versione riguardo il sequel.

Nella diretta la nativa di Manfredonia ha svelato che per lei una nuova stagione sarebbe impossibile visto che mancano due dei protagonisti assoluti che hanno fatto grande la saga. Nessuna consolazione dunque per tutti quelli che speravano ardentemente in una possibile nuova serie già in fase di programmazione da parte degli autori.