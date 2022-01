“Sognare è…desiderare”, Rocio Morales passerella travolgente in dolce compagnia: le FOTO dal fiato corto

Rocio Morales ha acceso la passione dei fan con una passerella supersonica. Eleganza chic per la coppia del momento.

Ormai non c’è più alcun dubbio sul fatto che Rocio Morales e Raoul Bova rappresentino la coppia del momento.

Entrambi gli attori, pur provenendo da due Paesi diversi hanno fatto in modo che i loro destini si intrecciassero dopo trascorsi in amore turbolenti e dai similari sviluppi. Sembrano davvero fatti l’uno per l’altra e in ogni post o passerella seducente davanti alle telecamere dei “colossi” del gossip dimostrano di avere un feeling di assoluta considerazione.

Il loro splendido e intenso amore ha portato alla luce una splendida “creatura”, di nome Luna. La foto postata sul profilo personale scaccia via i fantasmi e le avances degli haters in generale che volevano la coppia sull’orlo di una crisi senza precedenti.

L’operazione riscatto per Rocio non si è soffermata solo al contorno familiare ma ha provveduto ad aggiungere un pizzico di sensualità

Rocio Morales e Raoul Bova festeggiano così il loro amore: i dettagli di una performance favolosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Oh Gesù” Damiano dei Maneskin quasi irriconoscibile ma per i fan è il delirio – FOTO

Dopo un lungo ‘digiuno’ sui social e il web, Rocio Morales e Raoul Bova sono tornati a far umore alla loro vecchia maniera.

I due attori più emblematici della tv italiana hanno fatto perno sulla loro intesa e un’eleganza unica che li contraddistingue dalla ‘massa’. In particolare gli occhi dei followers sono finiti per pizzicare i dettagli più bollenti dell’affascinante passerella messa in piedi da Rocio.

Sembra essere in gara per un importante concorso di bellezza e invece per l’ex ballerina iberica è tutto naturale. Dallo scatto ricco di passione e sentimento sulle scale dell’amore con Raoul, alle passeggiate con cambi look d’abbigliamento ultra raggianti.

Non è mancato il sostegno dei fan più intimi che hanno enfatizzato il momento con approvazioni degne di nota: “Sognare è desiderare ❤️❤️, lottare e raggiungere meravigliose mete” oppure “Sei di una bellezza straordinaria”, giusto per citarne alcuni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Valentina Ferragni alza le palpitazioni, una vera vamp: lo stacco di coscia è un colpo al cuore – FOTO

Insomma sognar non costa nulla quando la Morales entra in azione, sfoggiando tutte le immense qualità del suo repertorio.